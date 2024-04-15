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就市論勢／半導體、光通訊 有看頭

經濟日報／ 鄭羽庭（凱基台灣精五門基金經理人）
圖／經濟日報提供
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盤勢分析

儘管3月FOMC會議未宣布降息，然而聯準會（Fed）表明仍維持積極的降息政策，今年三次降息可能性仍高，使得市場對寬鬆貨幣政策看法仍持樂觀態度，進一步推動全球股市持續上漲。

台灣今年前二月出口年增率逼近雙位數成長，景氣燈號連二綠，反映國內景氣復甦格局不變。此外，台股高股息ETF為市場注入超過2,000億元的資金活水，推動台股資金行情持續活躍。

產業表現方面，市場選股不再集中於AI類股，使得台股上漲題材趨向多樣化，帶動相關價值型類股展現輪動效應。總體而言，台股仍然處於多頭趨勢，雖然步伐放緩，但由於資金充裕，各類題材股仍具發展潛力。

投資建議

台股市場對高股息股票抱持高度關注，隨著台股進入除息旺季，相關高現金殖利率公司若能成功填息，可進一步留意追捧高股息資金的買盤，是否由高股息題材外溢至其他個股。

此外，2023年終端電子產品庫存去化有成，2024下半年進入PC需求復甦及換機周期，相關半導體晶片需求自谷底反彈。

以先進製程為例，晶圓代工廠透露5奈米以下製程需求持續維持高檔，28奈米以上成熟製程，即使可能受到陸企競爭而有轉單跡象，但成熟製程需求仍相對穩定。另外，晶片複雜度持續提升，封裝和測試產業將因封裝複雜度和測試時間拉長而受惠，整體半導體類股展望持續樂觀。

各大雲端服務供應商（CSP）所需AI算力持續增長，且GPU產能供應逐步緩解，相關零組件供應鏈業績今年第1季呈現強勁增長，持續看好AI伺服器概念股。

其他受惠於AI算力需求成長的族群還有光通訊，長距離資料中心互連（DCI）和短距離機架間（伺服器間）互連升級趨勢明顯，帶動光通訊領域前景看好。

AI 台股 高股息

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