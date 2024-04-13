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台股長多不變及類股輪動 重電、AI等主題撐腰

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
12日台股在權值股、重電及電線、電纜股等支撐，以及類股輪動帶動下，推升大盤衝高來到 20,825 點，然高檔獲利了結賣壓重，拖累指數急轉直下，終場加權指數下跌16點，以 20,736點作收。圖／聯合報系資料照
12日台股在權值股、重電及電線、電纜股等支撐，以及類股輪動帶動下，推升大盤衝高來到 20,825 點，然高檔獲利了結賣壓重，拖累指數急轉直下，終場加權指數下跌16點，以 20,736點作收。圖／聯合報系資料照

12日台股在權值股、重電及電線、電纜股等支撐，以及類股輪動帶動下，推升大盤衝高來到 20,825 點，然高檔獲利了結賣壓重，拖累指數急轉直下，終場加權指數下跌16點，以 20,736點作收。台股周漲398點，漲幅1.9%，連續四周上漲。整體來看，近期多次回測5日線有守，顯示下檔支撐也不弱，預期短線延續高盪震盪格局。

針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，台股近期表現強勁，主要由權值股帶動大盤上漲，部份股票受資金排擠效應影響，短線漲跌參半；即便近期隨著指數來到高點而波動加大，但仍見逢低買盤，顯見在類股良性輪動輪漲格局下，且在市場看好後市下，台股有撐。

安聯投信台股團隊指出，整體來看，盤面在AI人工智慧帶動結構性的成長動能，半導體循環復甦趨勢明確，加上利率環境可望偏寬鬆，有望持續支撐台股長線多頭格局，相關受惠供應鏈亦可望更有表現。

就產業面來看，安聯投信台股團隊表示，其中在半導體部分，整體狀況明顯好轉趨勢不變，先進製程動能又遠優於成熟製程；AI族群先前受到先進封裝CoWoS產能不足影響GPU供應，目前已逐漸改善，有助於挹注AI伺服器產業第3季營收表現。

此外，安聯投信台股團隊認為，美國GPU大廠發表AI伺服器的MGX模組化架構，將帶動電源供應、散熱及伺服器遠端管理晶片（BMC）相關族群價值鏈大幅提升，例如散熱技術由氣冷升級至水冷，產品平均單價達四倍；新架構採用小晶片（Chiplet）互聯架構，也將使先進封裝族群更加受惠。

台股

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清明連假後，台股多方依舊占上風，雖然昨（12）日指數小幅下跌16點，跌幅0.08%，收20,736點，但本周台股大漲398點，期間大盤甚至再度刷新歷史紀錄來到20,883點，周線漲幅1.9%，連續收紅周數推進至第八周，為2021年1月底以來最長周線收紅紀錄。

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