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泓德能源搶頭香 12日獲准通過改列一般板

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

創新板太陽能系統大廠泓德能源-創（6873）於3月14日搶第一家送件轉板，12日成功核准通過改列。泓德能源去年營收58.4億元、年增15.4%、毛利率24.8%、每股稅後盈餘（EPS）8.36元。前三月累計營收超過8億，3月單月營收與去年同期比較，年增203.91%，前三月累計營收年增47.65%，主要因素為承接工程案件依進度認列收入所致。

泓德能源目標智慧電力公司，布局智慧電力服務，包含發電、儲電、售電與用電，旗下以綠電購售為主要業務的子公司星星電力，在綠電團購、綠色租賃上頻傳捷報，客戶包含半導體業上下游廠商、金融業、電信業、百貨業、知名商辦大樓等。以全方位充電營運商為目標的星舟快充將參加於下周（4/17-20）舉行的2035 E-Mobility Taiwan Hybrid台灣國際智慧移動展，三大展出亮點包含光充儲充電專用園區、一站式充電站營運解決方案及充電樁設備。

營收 綠電

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