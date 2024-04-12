快訊

爆「有比黃子佼更過分的人」頻被問是誰？葛斯齊稱交叉比對舊聞便知

黃子佼獲緩起訴連綠委都說無法接受 北檢4點聲明回應

台南3歲女童過斑馬線遭撞死 女駕駛與家屬調解成立獲緩刑

生技股強攻保健食品 股東紀念品掀養生風潮

中央社／ 台北12日電
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

據統計，疫後台灣保健食品大餅規模超過新台幣1600億元，生技雙雄葡萄王、遠東生技都強攻保健食品商機，今年股東紀念品吹起養生保健潮；包括IC設計公司世紀民生今年營運重點也將放在生技產品，衝刺旗下自有品牌。

葡萄王今年3月和第1季營收，雙創歷年同期新高。集團表現最亮眼為上海葡萄王，受惠中國通路資源整合，與新品大陸版的康貝特上市，帶動上海葡萄王3月營收大增87.56%；母公司台灣葡萄王3月營收年增4.87%，自有品牌新保健品上架，加上美式量販特規保健品行銷活動，為營收注入動能。

葡萄王近期公布股東會紀念品，為養生保健品一盒60粒，頗受股東關注。

遠東生技也公布股東會紀念品，推出總價值新台幣3000元包括紅利金、公司保健食品和下單禮等；遠東生技強調，只要在4月18日前成為股東，即使持有1股，皆可獲得紀念品，鼓勵大家成為股東。

遠東生技事業開發部副總經理闕蓁儀表示，遠東生技以外銷國際市場為主，近年來歐美流行起綠藻的「綠時尚」，帶動公司營收；今年第1季營收9251萬元，年增39.25%，創歷年同期次高，業績顯著成長。

世紀民生原本營運項目為IC設計等項目，2021年在新經營團隊上曜集團帶領下，進行組織重整，並朝向多角化集團經營模式；看準全人保健商機成立「朝和生醫」品牌，推出保健食品，跨入生醫保健領域。

世紀民生表示，今年2月起以美白、紓壓、纖體三大保健食品，於社群媒體、電商平台上架銷售，結合AI聊天機器人，提供線上健康諮詢，對今年第1季營運帶來正面挹注。

生技 股東會紀念品 葡萄王

延伸閱讀

吃紅麴為何會吃到沒命？ 醫師：紅麴1狀況易生成有害物質

小林製藥紅麴問題 日本官方一連兩天入廠檢查

台中女師吃含小林紅麴保健食品罹腎病 食藥署：食安基金補助海外團訟

吃小林紅麴保健食品釀腎病 女老師怒：選擇「小綠人」標章還出事！

相關新聞

重電股強力發威卻未獲共鳴 權值股不給力 台股跌16點收20,736點

台股12日多頭由重電類股領軍，華城（1519）等多檔亮燈漲停，但台積電（2330）等權值股不給力，終場指數收盤下跌16....

台股開盤上漲19點 台積電開高3元

台股12日開盤指數為20,772.79點，上漲19.57點。台積電（2330）開盤價為823元，上漲3元。

生技股強攻保健食品 股東紀念品掀養生風潮

據統計，疫後台灣保健食品大餅規模超過新台幣1600億元，生技雙雄葡萄王、遠東生技都強攻保健食品商機，今年股東紀念品吹起養...

台股下跌16點 三大法人賣超90.31億元

台股12日以20,772.79點開出，最低達20,713.87點，最高則拉升至20825.04點，終場收在20,736....

台積電創天價後翻黑！但6檔概念股漲停 其中4檔還創天價

台積電（2330）12日一度衝達826元，再創下新天價，可惜終場收黑，以818元收盤，下跌2元，但是台積電概念股卻是上漲...

印能持續改寫新天價 盤中攻至1,960元 位列台股第七高

印能科技（7734）登錄興櫃不到1個月，股價持續飆高，12日一度衝達1,960元，再創歷史新高價，名列台股第七高；另外，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。