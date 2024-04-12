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資本適足率回來了！ 這檔壽險股盤中強鎖漲停

經濟日報／ 記者馬琬淳∕台北即時報導

三商壽（2867）11日公布今年第1季財報自結數，稅後純益30.6億元，每股稅後純益（EPS）0.6元，獲利轉虧為盈。去年底六大壽險公司中，資本適足率（RBC）只有新光人壽、三商美邦人壽未達標，目前淨值比已回升至法定標準以上，由去年底的2.97%提升至3.24%。今12日三商壽盤中強鎖漲停板，爆出超過3萬張大量，超過4萬5千張排隊買單等著買。

三商壽2023年RBC由6月的140.23%下降至年底的111.09%，金管會也下通牒，要求在今年6月盡全力達標，RBC不得低於200%。同時淨值比不得連兩期低於3%。三商壽透過調整資產配置，強化股票部位操作，淨值比已由去年6月的2.84%，至年底回升至2.97%，另外董事會也通過各項籌資規劃，除再次通過普通股現增案，並將私募案由原本普通股外，新增納入特別股及國內可轉換公司債。

三商壽昨日公布第1季獲利不只由虧轉盈，同時今年3月底淨值比已拉高至3.24%，回升至法定標準以上。

三商壽指出，因國內外股市上漲、國內外債券殖利率較2023年底上升以及台幣兌美元貶值的正面影響，3月底淨值為446.8億元，單季淨值增加47.4億元，總資產達1.57兆，季增3.3%。

三商壽 淨值比

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三商壽首季每股賺0.6元 淨值比回升至法定門檻

三商壽轉盈 Q1賺30億

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