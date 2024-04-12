快訊

直播／第二波內閣名單公布…林佳龍接外長 邱垂正掌陸委會、鄭英耀任教長

早上沒有升旗要當心！從「晨勃」看健康 泌尿醫曝關鍵6原因

台南必比登推薦「康樂街牛肉湯」宣布永久停業 心疼原因曝饕客不捨

國泰證4月投資觀點：通膨壓力仍未消退 投資需有耐心等待

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

美國聯準會（FED）3月宣布今年第二次利率決策，維持基準利率不變，且其所發布的利率點陣圖與市場預期相符，預估2024全年降息3碼，FED主席鮑爾暗示今年將調降利率，國際金融市場隨之上演慶祝行情。

但4月10日最新公布的通膨數據仍呈現黏著，市場降息預期隨之遞延，金融市場慶祝行情可能暫歇，投資人需有耐心等待。不過，黃金價格表現仍舊亮眼，主要受地緣政治緊張拉抬避險需求，國際金價於今年4月突破每盎司2,300美元創歷史新高，揭開第2季序幕。

展望個別投資市場，國泰證券持續對美國、歐洲以及日本市場抱持正向看法，主因除了有美國降息預期的推力，加上AI新品助攻，相關題材再次受到市場熱烈討論，全球股市多朝正向發展；若以個別產業來看，國泰證券觀察，「AI產業」仍是第2季投資亮點，尤以美國晶片大廠輝達宣布推出「最強AI晶片」Blackwell GPU和應用AI模型的軟體最受矚目，為科技類股再添活水。

另外，記憶體大廠美光也釋出產業利多，宣布今年與明年用於開發AI應用的高頻寬記憶體（HBM）產能超越預期，對此，國泰證券指出，AI相關產業中「加速運算」和「生成式人工智慧」蔚為當今科技產業兩大應用，展望後市，包括晶圓代工、IC設計、軟體服務、雲基礎設施等相關產業鏈都有望受惠，將為股市帶來偏多的發展。

在科技大廠新品齊發，台、美股市場仍反映持續熱烈，國泰證券提醒投資人積極參與市場時，也須留意股票市場是否有過熱跡象，以輝達為例，其兩倍槓桿型個股ETF近期吸金程度高漲、資產規模大增；台股市場上近期也出現相似現象，近期元大台灣價值高息（00940）造成全台申購「瘋潮」，造成該檔ETF前十大持股在募集前即成為短線交易焦點，由於個股波動加劇，國泰證券建議投資人應居高思危，做好風險控管。

總體而言，針對硬體需求或軟體發展，市場仍持續期待AI相關產業的發展，在未來有望進一步成長，國泰證券建議投資人不妨在股市創新高之際，關注基本面良好、業績與產品應用相對正向的類股，不論是單筆投資ETF或定期定額佈局，都需評估自身風險承受度，做出最適合自己的投資組合。

AI 國泰

延伸閱讀

聯準會降息希望被美通膨數據潑冷水 國際油價下跌

大陸銀行定存降息 一波波

FOMC副主席威廉斯：仍預期今年將降息3碼

公準 今年接單看增二倍

相關新聞

台股開盤上漲19點 台積電開高3元

台股12日開盤指數為20,772.79點，上漲19.57點。台積電（2330）開盤價為823元，上漲3元。

神秘買盤拉抬…台積創天價 收盤衝上820元

美國最新CPI增幅超預期，導致美股三大指數周三重挫，台股昨（11）日也遭三大法人同賣而承壓，惟在神秘買盤尾盤作價台積電，...

大立光第4季產能滿載 法說會後股價大漲

大立光（3008）首季稅後純益61.11億元，季增23%，年增86%，每股純益45.79元，為六季來最佳，也是四年同期新...

國泰證4月投資觀點：通膨壓力仍未消退 投資需有耐心等待

美國聯準會（FED）3月宣布今年第二次利率決策，維持基準利率不變，且其所發布的利率點陣圖與市場預期相符，預估2024全年...

費半漲2.42% 法人：台股觀察降息動態與台積法說

美國通膨依舊頑強，市場頻傳下修聯準會（Fed）降息速度與幅度的預測，法人認為，接下來台股兩大觀察重點，包括聯準會降息動態...

自行車三雄 外資叫好

台灣自行車三雄昨（11）日股價表現強勁，受惠於3月營收高於法人預期。花旗、里昂及大和證券發布報告指出，營收優異，有助市場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。