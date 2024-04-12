國泰證4月投資觀點：通膨壓力仍未消退 投資需有耐心等待

美國聯準會（FED）3月宣布今年第二次利率決策，維持基準利率不變，且其所發布的利率點陣圖與市場預期相符，預估2024全年降息3碼，FED主席鮑爾暗示今年將調降利率，國際金融市場隨之上演慶祝行情。

但4月10日最新公布的通膨數據仍呈現黏著，市場降息預期隨之遞延，金融市場慶祝行情可能暫歇，投資人需有耐心等待。不過，黃金價格表現仍舊亮眼，主要受地緣政治緊張拉抬避險需求，國際金價於今年4月突破每盎司2,300美元創歷史新高，揭開第2季序幕。

展望個別投資市場，國泰證券持續對美國、歐洲以及日本市場抱持正向看法，主因除了有美國降息預期的推力，加上AI新品助攻，相關題材再次受到市場熱烈討論，全球股市多朝正向發展；若以個別產業來看，國泰證券觀察，「AI產業」仍是第2季投資亮點，尤以美國晶片大廠輝達宣布推出「最強AI晶片」Blackwell GPU和應用AI模型的軟體最受矚目，為科技類股再添活水。

另外，記憶體大廠美光也釋出產業利多，宣布今年與明年用於開發AI應用的高頻寬記憶體（HBM）產能超越預期，對此，國泰證券指出，AI相關產業中「加速運算」和「生成式人工智慧」蔚為當今科技產業兩大應用，展望後市，包括晶圓代工、IC設計、軟體服務、雲基礎設施等相關產業鏈都有望受惠，將為股市帶來偏多的發展。

在科技大廠新品齊發，台、美股市場仍反映持續熱烈，國泰證券提醒投資人積極參與市場時，也須留意股票市場是否有過熱跡象，以輝達為例，其兩倍槓桿型個股ETF近期吸金程度高漲、資產規模大增；台股市場上近期也出現相似現象，近期元大台灣價值高息（00940）造成全台申購「瘋潮」，造成該檔ETF前十大持股在募集前即成為短線交易焦點，由於個股波動加劇，國泰證券建議投資人應居高思危，做好風險控管。

總體而言，針對硬體需求或軟體發展，市場仍持續期待AI相關產業的發展，在未來有望進一步成長，國泰證券建議投資人不妨在股市創新高之際，關注基本面良好、業績與產品應用相對正向的類股，不論是單筆投資ETF或定期定額佈局，都需評估自身風險承受度，做出最適合自己的投資組合。