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就市論勢／散熱、重電、綠能 耀眼

經濟日報／ 戎宜蘋（野村鴻運基金經理人）

盤勢分析

台股今年以來節節上漲，僅3月即上漲7.0%，漲幅居全球主要股市之冠，主要原因包括陸續募集之高股息ETF大量資金買盤，聯準會（Fed）主席鮑爾表示將在今年某個時點降息，加上3月輝達GTC大會發表新品並力挺台廠等。

此外，近期公布的經濟數據如3月非農就業人數增加30.3萬人，超越市場預期，失業率降至3.8%，標普全球3月美國製造業採購經理人指數（PMI）初值微升0.3點至52.5，連續第三個月高於50的榮枯關鍵水位，且創下近21個月新高。

因此，雖以評價面而言，台股目前並不算便宜，但有良好基本面提供支持，且今年Fed展開降息循環機率高，亦為有利因素。

投資建議

台股在短線漲幅較大、籌碼面也較凌亂下，不排除在指數逐漸墊高時出現獲利了結賣壓，不過因良好的基本面做支撐，預期回檔幅度有限，第2季應為區間整理格局，建議在回檔時勇敢進場，並布局長期趨勢看好族群。

產業方面，持續看好AI相關供應鏈在2024~2025年成長動能，GTC大會公布的新產品Blackwell訓練速度較前一代產品提升四倍，為提升AI伺服器運算效能與能源效率，對散熱需求大幅增加，使得水冷板、風扇、分歧管等組成的散熱系統產值提升。

另外，由於電量供應將因應需求成長，重電與綠能族群未來二到三年仍有持續成長空間。

台股 基本面 降息

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