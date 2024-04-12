股價創今年新高股 表現悍

台股昨（11）日無懼美股下跌，維持高檔震盪格局，盤面題材股各自發揮，其中矽統（2363）、中興電、美利達等股價改寫今年新高，並具法人籌碼優勢，專家看好後市仍有上檔空間，但操作宜量力而為。

美國3月消費者物價指數（CPI）高於預期，顯示通膨壓力依舊頑固，恐延遲美聯準會降息時程，美元指數、美債殖利率應聲強漲，美股四大指數同步收低，拖累台股昨日開低，所幸權王拉尾護持，指數跌幅收斂。

盤面個股及族群走勢分歧，擁有法人買盤力挺，且具主流題材的強勢股仍積極表態，包括矽統、慧洋-KY、亞力、中興電、至上、協易機、長虹、冠德、穎崴、美利達、亞翔、旺矽等多檔代表個股更創今年收盤新高，蔚為多頭指標。

近期部分資金積極著墨520政策概念股，兼具美國能源轉型及台電強韌電網受惠題材的重電股牛氣沖天，亞力昨日漲8.9%收153元，今年來累計漲幅逾一倍，中興電漲5.4%收193元，至於挾都更、高殖利率題材的長虹、冠德同步強勢。

台積電法說行情題材熱身，具AI概念且3月營收繳出不錯成績單的探針卡雙雄輪動上揚，旺矽昨日股價攻頂收371元，擺脫一個多月來整理走勢，今年來漲勢相對落後的穎崴，昨日漲9.4%收904元，向1,000元靠攏。

自行車族群營運否極泰來，雖然美利達3月營收與第1季營收均呈現兩位數衰退，但大陸內需市場3月明顯回溫，表現優於預期。