自行車三雄 外資叫好

台灣自行車三雄昨（11）日股價表現強勁，受惠於3月營收高於法人預期。花旗、里昂及大和證券發布報告指出，營收優異，有助市場提振對自行車類股樂觀情緒，且旺季來臨可望推升營收及消化庫存，持續看好相關個股。

花旗分析，巨大及美利達3月營收亮麗，主要受惠兩大利多。一是在大多數終端市場，高端自行車需求強勁；二是在大陸市場銷售出色。巨大及美利達第1季營收更比市場預估高出7-12%。

雖然許多投資人擔心自行車庫存去化速度，但里昂認為3月的出色營收擊敗市場擔憂。首先，今年第1季營收年減幅度低於去年第4季；其次，在下行周期中，巨大及美利達3月營收都超過里昂及法人預期，會緩解投資人對庫存問題的擔憂。

第三，巨大預計美國市場營收年減幅度將縮小，美利達則強調，強勁成長動能應該至少持續到今年下半年，里昂認為這是令人鼓舞的信號，因此維持對三家台廠「買進」評等，看好優先順序為桂盟、巨大、美利達。

以桂盟來說，里昂認為，桂盟第1季獲利可望受惠於高階產品較多因而改善產品組合，由3月營收強勁即可知。里昂基於對桂盟2025年獲利預估，給予19倍本益比，目標價維持在190元。

巨大獲得三家外資法人「買進」評等。里昂給予23倍本益比，目標價260元；花旗目標價240元，看好下半年可望穩定復甦；大和目標價為245元。

美利達昨日強勢漲停收在228元。里昂給予22倍本益比，目標價257元；花旗評等「買進」，目標價245元；大和給予「續抱」評等，目標價190元。