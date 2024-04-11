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傳中山大學校長鄭英耀接教長 學界讚「作風親民」籲先調整一政策

無畏美國CPI超乎預期 外資、投信都愛這10檔營收成長股

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
台股在基本面成長下，股票是否受法人調整影響？口袋證券統計，3月營收成長，且法人持續加碼，成為四月以來股價表現的重要因素。圖為台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股在基本面成長下，股票是否受法人調整影響？口袋證券統計，3月營收成長，且法人持續加碼，成為四月以來股價表現的重要因素。圖為台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

美國3月消費者物價指數（CPI）吹亂了聯準會（Fed）6月降息希望後，美股四大指數四月以來陷入整理，而台股在台積電（2330）加持下，加權指數仍呈挺進之姿，但櫃買指數如同美股，步調有整理味道。台股在基本面成長下，股票是否受法人調整影響？口袋證券統計，3月營收成長，且法人持續加碼，成為四月以來股價表現的重要因素。

口袋證券統計，3月營收持續成長20%以上的上市櫃公司有376家，但隨著國際股市放緩，4月以來股價也開始整理，雖基本面有撐，但國際局勢是否影響法人動向？新進場ETF標的是否成為法人對作戰場？也成四月股價波動主軸。

觀察3月營收成長20%以上，且本月以來外資、投信持續站在買方的前10檔股票中，4月以來股價多仍上揚，較無懼國際整理的局勢。這10檔土洋法人都買的股票有，穎崴、臻鼎-KY、台驊投控、群益證、德微、中華車、台燿、國泰金、京城銀、凡甲，在國際局勢放緩下，土洋法人未鬆動持續買超，本月以來股價多呈現持續上揚走勢。

口袋證券指出，土洋法人都支持的這十檔股票中，包含AI伺服器受惠股、車用、以及殖利率高的金融股，除了題材效應外，3月營收成長的支撐，成為法人穩定持有的依據，四月以來股價表現仍不寂寞。

不過從法人布局的方式來看，除了落實成長的產業個股外，殖利率頗豐的金融股也成為近期買超的重點。金融股在第2季後的除息題材以及分散配置，恐也是法人在國際局勢趨緩下的分散風險策略。

3月營收成長20%以上 外資、投信都愛股。資料來源：口袋證券
3月營收成長20%以上 外資、投信都愛股。資料來源：口袋證券

CPI 台股 營收 股票 金融股

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