未如期申報！3家上市櫃公司去年財報難產 金管會公布上市櫃累計營業收入

金管會今日公布最新統計，截至113年4月1日，上市櫃公司應申報家數共計1826家（含第一上市櫃），除上市公司廷鑫(2358)、昶虹(2443)及上櫃公司牧東(4950)未如期出具112年度財務報告外，其餘公司均已於規定期限內完成公告申報。

證期局也表示，上市公司（不含第一上市公司）112年度累計營業收入為35兆8739億元，較111年度減少3兆4313億元，減少8.73%，稅前淨利為3兆4391億元，較111年度減少1兆1916億元，減少25.73%，營收及稅前淨利金額均為近十年第三高。

112年度稅前淨利減少主係因基期較高(111年度半導體業受惠5G應用、高階運算及車用電子等穩健需求，暨航運業持續調節運能及匯兌利益挹注)所致。112年度獲利成長產業包括金融保險業因投資、手續費及其他淨收益增加，致獲利成長；汽車工業因車用晶片及零組件缺料改善、疫情影響淡化，帶動車市銷售而推升獲利；建材營造業因建案完工交屋，致獲利成長等。

上櫃公司（不含第一上櫃公司）112年度累計營業收入為2兆5,086億元，較111年度減少1,608億元，減少6.02%，稅前淨利為2,643億元，較111年度減少671億元，減少20.25%，營收及稅前淨利金額均為近十年第三高。

112年度稅前淨利減少主係因基期較高(111年度半導體業因產業市場回溫及毛利提升)所致。112年度獲利成長產業包括建材營造業因建案完工交屋，帶動獲利成長；金融業因股市熱絡，經紀手續費收入增加，加上營業證券評價利益增加，致獲利成長；觀光餐旅業因疫情緩解，旅遊活動增加而推升獲利等。

證期局也統計近十年來的國內上市櫃公司營業收入和稅前淨利排名指出，112年的營收及獲利，均為史上第三高，111年及110年則分別營收為第一、二高，倘若以營收來看，110年至112年的營收分別為39兆9007億、41兆8960億、38兆3825億元。至於稅前淨利，110至112年度分別為5兆2248億、4兆9563億、3兆7034億。