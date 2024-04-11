東陽第1季獲利 史上最賺

東陽（1319）自行結算，3月、第1季雙創史上最賺紀錄，累計稅前EPS2.48元，11日股價因為漲多回檔修正，一度開低來到119元，法人對於今年的業績展望還是相當看好，不少低接買盤出現，股價再度拉到平盤123元附近。

東陽自行結算，2024年3月自結合併稅前淨利5.90億元，較去年同期成長79%，創史上新高，繼今年1月創高後，3月再度改寫史上最賺單月。累計第1季自結累計合併稅前淨利為14.98億元，為去年同期累計的2.4倍，Q1獲利更突破史上單季新高，累計稅前EPS 2.48元。

2024年第一季受惠市場需求熱絡，整體業績向上成長。東陽事業集團專注於交通器材零組件之發展，積極覓地擴廠、擴增產能，滿足未來成長需求。

法人分析，東陽事業集團是全球最大汽車碰撞更換零組件製造集團，擁有五十多年豐富的產業專業技術、市場行銷及全球運籌的能力為業界先趨。營業額更穩定成長，全球布局最完整，在全球汽車主要市場均有生產基地，在台灣東陽為股票上市公司並有五家子公司。在大陸有重慶、廣州、福州、南京、天津、長春等19個生產重鎮。北美美國德州廠、歐洲義大利廠，另外更積極布局以掌握全球市場。產業潛力無窮，財務體質健全透明，將成為最亮眼的台灣之星。