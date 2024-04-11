半導體股 營收成長力道猛

上市櫃公司3月與第1季營收表現佳，代表權值股的台灣50成分股第1季營收年成長率前三強全由半導體股包下，分別為世芯-KY（3661）年增83.5%、南亞科年增47.9%與聯發科年增39.5%，成長力道強勁。

綜合兆豐投顧董事長李秀利、台新投顧副總經理黃文清等看法，這代表在AI狂潮下，半導體進入向上循環周期，預期第2季依舊會有不錯表現。

分析世芯-KY今年營收將大幅成長，但受2025年成長放緩影響，近期股價較為震盪，不過法人認為2026年有機會再強勁成長；南亞科受惠記憶體報價回升，營運將逐季成長；IC設計龍頭聯發科在電視、手機與網通晶片出貨增加下強化成長力道，今年營運復甦態勢明確。

另外，第1季營收年成長率在二成以上的，還有長榮、瑞昱、大立光及統一。

反之，第1季營收下滑最多三檔個股是和碩年減21.2%、研華年減20.2%、光寶科年減15.8%，同屬於電腦及周邊設備股，主因消費性電子需求疲弱，加上個人電腦市場第1季為傳統淡季。不過法人認為，隨整體市場庫存回到健康水位，AI伺服器有望為相關個股未來增添成長動能。

李秀利、黃文清等表示，第1季為電子業淡季，但受惠AI應用、半導體進入向上循環周期、先進製程等帶動，以半導體為首族群營運淡季不淡。展望第2季，持續看好IC設計，晶圓代工、半導體設備及耗材、AI零組件、伺服器、網通等電子股。