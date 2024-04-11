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股東會旺季逼近 融券回補潮邁入高峰

經濟日報／ 記者王皓正／台北報導

股東會旺季逼近，上市櫃公司接續公布今年股東會日期，台股也將邁入融券回補高峰，亞力（1514）、亞翔、士電、世紀鋼、日月光投控、中鋼等逾600檔個股，超過10萬張的融券，4月底前將全數強制回補，可望為台股盤勢續攻高點，助燃多頭信心。

根據統計，現階段已有上千家上市櫃公司公布今年股東會召開日期。由於上市櫃公司股東會多在6月底前召開，這些公司的融券最後回補日，自即日起至4月底前，將會接續登場。

若以融券餘額的張數來看，現階段台股盤面上，包括亞力、亞翔、士電等，融券餘額的張數都超過千張；威盛、台燿、中砂、世紀鋼、東陽、高力、康舒、中鴻、宏達電等，須回補的融券張數也各約500張以上。

其他4月底前必須回補的融券數量超過200張的個股，包括日月光投控、先進光、中鋼、環球晶、臺企銀、晟德等。

進一步分析現階段相關個股券資比狀況，亞力、東陽、亞翔、中砂、士電、日月光投控等當前券資比都在一成以上。其他券資比在3%以上的個股，包括環球晶、威盛、世紀鋼、高力、台燿等。

台新投顧副總黃文清指出，每年股東會旺季普遍都落在5月、6月，股東會的前一、二個月，融券必須要強制回補，等於軋空回補期將集中在4月；而台股農曆年後多頭氣盛，部分投資人也「逢高放空」，急忙跳進來，剛好加重軋空力道。

「這波軋空走勢，軋到最後將不只軋空，也會軋到空手投資人，甚至軋到空手法人」，黃文清說，台股近期多頭仍占上風，除部分投資人放空被軋外，也有實戶、法人逢高觀望，這些人未來若能再伺機進場回補、建立持股部位，可望助漲軋空氣勢。

台股 股東會 融券

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