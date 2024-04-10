美中科技戰升溫！里昂看好M31、矽力 看壞聯電、世界

在地緣政治的緊張關係下，美中科技戰愈演愈烈。里昂證券出具報告指出，在台系半導體供應鏈中，矽智財（IP）供應商M31（6643）、電源管理IC（PMIC）業者矽力-KY（6415）成為最大贏家，地緣政治緊張加劇提供了新機會。不過，成熟製程晶圓代工業者則因為價格壓力與需求疲軟，成為受害者，包括聯電（2303）與世界先進（5347）。

美中科技戰升溫，里昂出具逾百頁的大報告深入剖析，認為貿易戰及科技戰已重組全球供應鏈，並激勵中國大陸建立自給自足的半導體生態系統。不過，美國限制電子設計自動化工具與先進製程，對大陸的努力造成巨大打擊，特別是比7奈米更先進的技術。

報告指出，相較於其他台灣IP業者，M31更能受惠於美中地緣政治關係緊張，主要是因為與美中兩國半導體供應鏈都有密切的合作關係。M31在中國大陸的營收比重從2018年的36%穩定成長到2022年的47%，將受惠於大陸市場擴大。里昂對M31評等從「優於大盤」升到「買進」，目標價則從2,050元調降到1,980元。

至於矽力-KY，里昂重申「買進」評等及目標價570元，認為矽力-KY可望受惠於PMIC市場復甦，且從2022-2025年，矽力-KY車用電子營收的年複合成長率可達54%，約占總營收的14%。矽力-KY產品品質及技術優於大陸同業，可望受惠於大陸的本土化。

里昂對聯電重申「賣出」評等及目標價43元，基於明年的預估獲利，給出11倍的預估本益比；對世界也維持「賣出」評等及目標價65元不變，預估股價淨值比為2.26倍。