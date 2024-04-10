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凱基證券 APP 推「一頁快切多功能」 助攻高效交易

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

凱基證券「隨身e策略」APP繼提供快速下單、策略選股等全方位投資服務後，近期推出「一頁快切多功能」，整合下單、帳務、行情、策略等選單，主打交易股票高效又快速，並採用一目了然的介面設計，獲用戶全面好評。

台股進入快速交易時代，傳統集合競價已成歷史，由隨到隨撮的逐筆交易制度取而代之，下單工具速度、精準度和便利性至關重要，尤其隨台股站上2萬點，整體市場交易持續放量，投資人需要更快、更穩定的投資下單工具。

凱基證券表示，「隨身e策略」APP的「一頁快切多功能」，可解決投資人在手機下單時，需要頻繁切換不同頁面，以獲取資訊而耗費大量時間的問題，直觀易懂的UI介面設計，可輕鬆瀏覽行情和標的，隨時抓住交易機會閃電下單，實現快速且便捷的交易。

「一頁快切多功能」整合「隨身e策略」APP核心功能，讓投資人在一頁快速切換行情、帳務、籌碼、財務、新聞、戰略等，並可根據個人偏好自行排序。

此外，邊看股市行情還能一鍵切換到閃電下單，讓投資人快速交易，不錯過交易最佳時機點；下單後亦可一鍵查看委託回報、成交回報、帳務及庫存，實現一頁式完成所有交易流程；最後，投資人還能綜合技術面、籌碼面、基本面與消息面以及凱基獨家提供的趨勢與診斷資訊，精準決斷買賣。

凱基證券落實開發金控「以客戶為中心」的核心價值，秉持公平待客的理念改善數位落差，設計「一頁快切多功能」提供客戶更快速便捷的下單APP，讓投資人在快速交易的時代擁有更好的數位投資體驗，並能輕鬆掌握股市行情、把握交易時機。

APP 凱基證

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