台股下跌32點 三大法人賣超4.82億元

台股10日開高走低，早盤以20,789.42點開出，一度拉升至20,883.69點，創下盤中歷史新高，終場翻黑收在20,763.53點，下跌32.67點，跌幅0.15%，成交量4,253.49億元，三大法人賣超4.82億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超2.41億元，投信賣超6.26億元，自營商買超（合計）3.85億元，其中自營商（自行買賣）買超7.11億元，自營商（避險）賣超3.25億元。

大盤盤中創高後收斂，最後隨著權值股休息，終場收黑，盤面上以軍工、綠能、生技等政策利多題材表現撐盤，軍工股中亞航（2630）衝上漲停，長榮航太（2645）則是上漲9.09%，生技則是由保瑞（6472）領軍，大漲9.5%，綠能以太陽能族群表現亮眼。