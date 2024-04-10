520行情有影？ 華城續飆高、這幾檔風電股表現搶眼

行政院長人選正式公布，總統當選人賴清德10日宣布，民進黨前主席卓榮泰將出任行政院長，副閣揆為青平台基金會董事長鄭麗君，新內閣首波人事公布，520行情可望持續升溫，政策概念股今日也表態，軍工、儲能、生技股都是盤面焦點，華城（1519）盤中再飆出歷史新高價，太陽能的國碩（2406）、風電的世紀鋼（9958）都是強漲攻勢。

準總統賴清德今日公布首波內閣人事，卓榮泰、鄭麗君將出任行政院正副院長，行政院秘書長由國發會主委龔明鑫出任，行政院發言人由前競總發言人陳世凱出任。

新內閣首波人事公布，520行情可望持續升溫，市場關注相關政策概念股的表現，今日包括軍工、儲能、生技股等，都是盤面上的焦點；法人看好在520前儲能概念股的表現，除了領漲的重電股之外，更值得關注的則是風電股。

台股今日開低走高，早盤以20,789.42點開低，盤中翻紅，一度拉升至20,883.69點，再創下歷史新高，盤面上，軍工、儲能、生技股都是多頭指標；華城以859元開高，盤中一度翻黑至811元，隨後再翻紅，一度衝達894元，盤中振幅達9.7%。

亞力（1514）以132元開高後衝達漲停140.5元，盤中爆出逾9.4萬張成交量，僅次於矽統（2363），居盤中個股成交量第二大；世紀鋼以214元開出，一度拉升至230元，盤中漲幅逾5%；森崴能源（6806）、上緯投控（3708）盤中漲幅逾2%。

證券分析師張陳浩認為，營建股將是新閣揆概念股之一，由於地震帶來的重建需求，還有推動都更、加速建設等，都將是後續重要的政策重點，值得關注後續的發展，營建股有表現機會。

另外，520前包括儲能、生技及軍工股也有表現機會，儲能股部分，除了重電股之外，風電股也值得關注，可以留意整理過的世紀鋼、上緯投控、森崴能源等，至於重電股也有機會再往上衝高，可留意壓回的買點。