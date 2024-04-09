再建美第三晶圓廠！台積衝破8百關卡續刷新高 獨撐台股

台積電宣布加碼投資在美國亞桑那州興建第三座晶圓廠，美國商務部將提供66億美元補助，台積電股價9日開盤即大漲12元，以795元開盤，高接買盤持續進場，股價開高走高，早盤盤中最多大漲29元，跨越800元大關，來到812元，再刷歷史新高紀錄。

台股今天又是台積電「一個人的武林」，台積電股價大漲帶動大盤指數勁揚，台北股市加權股價也是開高走高，開盤2萬521點，最高來到2萬718點，大漲逾300點。

資深分析師簡伯儀表示，台股漲幅都是台積電貢獻，OTC（上櫃股）並未同步走揚反而開高走低翻黑，跌多漲少，股市賣壓不輕；放眼台股，除了台積電之外似乎沒有值得一書的表現，但大盤指數仍然創高，目前仍維持多頭行情。

台積電下周四法說會原已是投資界注目重頭戲，這次加上新的美國投資案，未來營收獲利預估及資本支出情形將備受關注。永豐投顧指出，台積電法說應留意第二季需求、獲利展望以及先進封裝製程進度。