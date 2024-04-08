台股上漲80點收20,417點 盤中創歷史新高、台積電漲3元收783元

台股8日盤中再創歷史新高，最高20,487.83點，收盤指數20,417.70點，上漲80.10點、漲幅0.39%，成交金額4,006.32億元。櫃買指數續強，收255.93點、漲1.01點、漲幅0.40%。 台積電（2330）收783元、漲3元。

AI族群今日表現較為分歧，具機器人題材的廣明（6188）鎖上漲停板，伺服器、散熱相關族群的緯穎（6669）、雙鴻（3324）、技嘉（2376）、奇鋐（3017）、嘉澤（3533）紛紛收紅；反觀創意（3443）、世芯-KY（3661）、勤誠（8210）、智原（3035）、英業達（2356）等走弱，M31（6643）收跌停。

近期在資金輪動下，重電族群再度表現強勢，今日輪動至亞力以116.5元鎖住漲停板，士電、中興電、東元、紛紛上揚，獲不少買盤敲進；華城終場收黑，森崴能源、上緯投控收平盤。

值得注意的是，第一銅、華榮攻漲停作收。法人分析，中國汽車製造商奇瑞汽車已與越南當地一家公司簽署合資協議，投資8億美元建立工廠，成為首家設立的中國電動汽車製造商。

奇瑞汽車日前也表示，該廠將生產兩款電動車，年產能達到20萬輛，第一階段建設預計將於2026年第1季完成。因此，在中國汽車製造業大舉擴張的帶動下，電動車的關鍵材料「銅」將成為炙手可熱的搶手商品。

其它強勢族群還包括，因花蓮強震，進而推升建材營造的聯上發、國建、昇陽、全坤建、宏璟走揚；新藥族群的順藥、杏國收漲停，中裕、合一、藥華藥、中天走高；證券股的群益證、宏遠證、康和證、大展證、美好證、統一證均收紅。

今日收盤鎖漲停且成交量破萬張的強勢個股，包括：華榮、第一銅、擎亞、亞力、協易機、昆盈、晟銘電、廣明、雷科、國建、迎廣、和椿、矽統、大立。

保德信市場策略團隊主管葉家榮表示，在科技浪潮的推動之下，第2季之後市場的重點在於美國聯準會的貨幣政策動向，點陣圖顯示美國維持今年3碼降息空間，市場正向等待貨幣政策轉寬鬆，且根據過去資料統計，美股於最後升息日後1年、2年皆具成長空間，且平均漲幅達雙位數之多，顯見這波多頭行情仍將持續。