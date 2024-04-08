跌破眼鏡…今年可能不降息？ 女子：應該是看每月公布各項數據才做最終決策

上班前碎碎念系列

今天首先來講講台灣清明連假期間，美股最後一個交易日的情況。

首先從Fed官員的表態來看，降息的預估不僅從上個月的FOMC會議點陣圖的3碼降為2碼，甚至有官員指出「今年可能不降息」，如果真的如此，這對不少分析師來說，都算是跌破眼鏡的決定。

不過正如同之前Fed的態度，女子覺得大概還是要看每個月公布的各項數據才會做最終決策。目前會有這樣的推測，​主要是因為美國勞動市場強韌，非農就業新增人數「大幅」優於預期，讓美股三大指數收紅。

台灣連續假期的最後一個交易日（上週五），道瓊+0.80%、標普+1.11%、納斯達克指數+1.24%、費城半導體指數+1.33%；台積電ADR+1.22%。

至於美元跟債券方面，由於非農新增人數優於市場預期，勞動市場維持穩健，使美債殖利率與美元雙雙走高。

最後女子也覺得大家陸續在四月份需要關注的焦點是：「原油」，西德州原油價格受到中東地緣政治風險的影響，持續維持上漲趨勢，上週五西德州原油已經又+0.37%，收在86.91美元。如果有避險需求或者追求原油利益、但又不大敢直接碰期貨的朋友，市場上有期元大S&P石油（00642U），就是以ETF形式投資輕質原油期貨（CL）；另外當然如果你對油價「看反向」也有期元大S&P原油反1（00673R）可以選擇。

最後女子要提醒的是，這個月份油價跟股價的連動程度大家可以多關注，畢竟油價太高，對於很多產業供應鏈製作出成品在供應鏈運輸上都會提高成本，最終價格還是會轉移到我們身上這是無可避免的。

而至於女子為什麼提了西德州原油而沒有提布蘭特原油、杜拜原油呢？有興趣的朋友可以參考一下女子在留言推薦的科普文章，看一下三者差異在哪裡。

最後就讓我們期待連續假期後台股的表現囉！

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