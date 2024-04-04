高盛調升緯創目標價至157元 看好伺服器需求及緯穎貢獻提高

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高盛證券發布報告指出，緯創（3231）受惠於人工智慧（AI）及傳統伺服器需求持續擴大，加上來自於緯穎（6669）的貢獻程度提高，未來數季獲利都可望穩健成長，因此重申「買進」評等，目標價從156元微幅調高到157元。

報告指出，緯創向來是AI伺服器繪圖處理器（GPU）基板的主要供應商，但新一代的AI伺服器GB200取消了基板，投資人擔心對緯創的潛在影響。不過，高盛認為，緯創可以透過在GB200伺服器中提供運算板，繼續受益於AI伺服器日益成長的趨勢。

高盛分析，緯創可望生產GB200伺服器的運算板，主要原因有三。首先，緯創已建立製造GPU基板的專業技術及記錄。其次，客戶可能會有多家供應商以分散供應鏈風險。第三，緯創從AI伺服器初期以來就已建立客戶關係。

報告指出，雖然運算板的平均售價可能低於GPU基板，但以量取勝，運算板出貨量將遠高於GPU基板。高盛預估，緯創的AI伺服器營收貢獻將從2023年的3%增加到今年的7%、2025年的9%。緯創的營收年成長率將從今年第1季的零，復甦到第2季的18%、第3季的30%。

高盛估計，緯創第2季的PC營收可望季增7%，第3季同樣季增7%，主要由於季節性因素，以及換機周期與AI PC上市帶來的需求復甦。緯創毛利率將因為產品組合改善（GPU基板的毛利率更高）而提高，第2季的營業利益率將年增92%，第3季的營業利益率將年增70%。