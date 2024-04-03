台股跌128點收20,337點、台積電跌10元 櫃買指數由黑翻紅

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

台股受美股走弱影響，3日於平盤之下震盪，收盤指數20,337.60點，跌128.97點、跌幅0.63%，成交金額3,771.91億元。反觀，櫃買指數由黑翻紅，收254.92點、漲0.13點、漲幅0.05%。 台積電（2330）收780元、跌10元。

AI族群3日持續輪漲，其中伺服器族群表現最為亮眼，尤其緯穎鎖漲停作收、雙鴻盤中一度攻漲停，川湖、嘉澤、奇鋐、金像電、創意、高力等紛紛走高；反觀樺漢、智原、廣達、鴻海等則稍作休息。

在上午地牛翻身之下，鋼鐵、水泥等原物料族群也紛紛大漲，包括新鋼、長榮鋼、海光、春源、燁興、中鋼構、中鋼、中鴻、東和鋼鐵；台泥、亞泥、嘉泥、環泥等。

其它強勢族群還包括，機殼族群的迎廣，上午攻上漲停板鎖住至收盤，超交量超過1.2萬張，晟銘電也收漲5.6%、成交量逾4.7萬張，振發、華孚、偉訓等紛紛走高；生技族群的保瑞以761元攻上漲停板作收，帶動順藥、美時、中裕、杏一、北極星藥業-KY、寶齡富錦上揚；軍工族群的龍德造船也收漲停、千附精密、台船也收紅，不過漢翔、亞航、寶一等則走弱。

國泰證期顧問指出，台灣今天發生規模7.2地震，根據通路訪查，台積電廠房設計以七級為主，目前部分石英管材破裂以及線上晶圓有部分毀損，部分機台暫停運轉做停機檢查，避免偏移，估計對台積電的影響工作時數約在6個小時以內，對台積電第2季財測影響約6000萬美金，毛利影響低於0.5個百分點影響有限。

另外，3月營收即將陸續公布，AI概念股營收表現或將成為盤勢關鍵；非金電聚焦汽車零組件，以及上周轉強、量縮回檔整理的飛機零組件。