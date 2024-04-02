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興櫃股洗牌 股王印能科技創歷史新高 LINE PAY 慘遭這檔超車
興櫃股王印能科技（7734）掛牌以來股價表現強勢，2日早盤最高一度衝達1530元後，創下新高價，LINE Pay日前因宣布今年將不發布股利，面臨600元保衛戰，股價遭新應材超車，跌落股后寶座。
印能科技3月14日登錄興櫃就受到市場追捧，股價一度衝上1455元，大漲近兩倍，隨後進入震盪整理，而今日盤中再創歷史新高1530元，若以掛牌參考價489元計算，股價大漲超過兩倍。
據悉，印能長年深耕先進封裝設備，尤其在除泡技術領域累積眾多專利，形成專利保護牆，也讓公司產品毛利率維持65-66%左右，今年隨著客戶擴充 CoWoS 產能翻倍，相關設備出貨暢旺，推升設備需求顯著回溫，前2月營收2.18億元、年增88.13%。
董事長洪誌宏指出，進入後摩爾定律時代，先進封裝成為不可漠視的技術，更是國力的展現，公司從傳統封裝一路跟隨客戶往高階封裝升級，切入覆晶封裝如FC-BGA、FC-CSP，以及2.5D、Fanout（扇出形封裝）、Panel（面板級）、Burn-in（預燒）及SoIC等等，目前都有相對應的解決方案。
印能2023年自結全年營收11.86億元，營業毛利7.89億元，毛利率高達66.6%，稅後純益5.49億元，每股純益28.27元，公司並樂觀今年營運表現。
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