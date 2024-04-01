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好血有您 華南永昌證券舉辦捐血活動

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導
華南永昌證券董事長黃進明（中）與總經理林長慶（右四）偕華南期貨總經理曾祥煥（左四），號召同仁及附近商家一起挽袖捐血做公益，用行動回饋社會，喚起更多人關懷醫療永續，讓愛延續。華南永昌證券/提供
華南永昌證券董事長黃進明（中）與總經理林長慶（右四）偕華南期貨總經理曾祥煥（左四），號召同仁及附近商家一起挽袖捐血做公益，用行動回饋社會，喚起更多人關懷醫療永續，讓愛延續。華南永昌證券/提供

華南永昌證券攜手華南期貨於3月29日舉辦「好血有您、讓愛凝聚」捐血活動，邀請客戶、公司員工、集團子公司及鄰近公司行號一同挽袖，捐血做公益緩解血庫告急，成為醫療體系運作的重要後盾，讓有緊急需求的患者能順利推進醫療期程。

華南永昌證券董事長黃進明表示：「我們有責任發揮企業號召力，並且用實際行動挹注全台醫療用血。華南永昌證券十分重視ESG，未來也一定會持續拋磚引玉，鼓勵大家都能一起捲起衣袖、捐出熱血，讓這份善意與關懷綿延不絕。」捐血活動當日為了感謝捐血人，華南永昌證券及華南期貨特別準備捐一袋血送超商200元禮券，捐二袋血贈送400元超商禮券及豐富禮品。華南永昌證券及華南期貨將持續與全民肩並肩，一同發揮正面影響力，用熱血讓愛流動，同時也會持續深化公司文化中的永續思維、國際視野，攜手志同道合的夥伴，一起迎向永續未來。

華南永昌證券長期致力實踐永續發展，持續以環境永續、社會共好、公司治理，積極投入金融知識推廣、防制詐騙、藝術文創活動、促進體育發展等公益作為，服務群眾從證券客戶，擴展到長者、身心障礙者、弱勢兒童等。針對金融產品，華南永昌證券貫徹集團數位轉型策略，以創新的思維和服務，提供大眾「信賴、熱誠、創新」的多元金融服務。華南永昌證券自行開發的「華南e指沖」App於去年12月中旬正式上線，「雙視窗下單」是領先業界首創的最大亮點，報價視窗下方同時展現下單視窗，有效避免滑價風險。業界獨創介面讓投資人迅速掌握投資每秒鐘，輕鬆完成交易，實踐友善金融；未來華南永昌證券會持續支持政府政策及社會公益，落實永續發展承諾。

捐血 期貨

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