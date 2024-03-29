誰在吃00940豆腐？投信大買長榮六萬張 今天仍臉綠

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經濟日報／ 記者馬琬淳∕台北即時報導
圖為長榮海運示意圖。圖／長榮集團提供
圖為長榮海運示意圖。圖／長榮集團提供

元大台灣價值高息（00940）18日報請成立，募集金額1,752億元，建倉日從3月18日一路買到3月29日，其中最大成分股、占比9.2%的長榮（2603）29日被投信大買超過六萬張，外資賣超8,223張、自營商賣超11,631張，投信買超數量超過四萬張，但長榮股價卻仍下跌2.27%，收172元。

長榮自3/13創下194.5元近期高點後，股價隨即下跌，3/15更重挫跌停，隨後一路於170~180元附近徘徊。籌碼面上，投信自3/18至3/29共買超10萬9千多張，外資在這期間共賣超7萬1千多張，而今投信加大力度買超長榮65,964張，但長榮仍在尾盤下殺，最後一盤出現1萬4千多張賣單，收172元，跌幅逾2%。

市場預期00940將為今天台股挹注大量資金動能，因今日為00940掛牌上市前建倉最後一天，但前10大成分股表現平平，只有聯發科（2454）上漲3%，漢唐（2404）、鈊象（3293）小漲1%多，長榮、神基（3005）、瑞儀（6176）跌幅2~4%。

三大法人今日合計買超542.84億元，其中外資買超4.61億元，投信買超599.51億元，自營商賣超（合計）61.29億元；統計3月外資買超227.79億元，投信則是買超2,020.26億元。

外資 長榮

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