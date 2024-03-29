金融股現金殖利率目前誰最高？這檔銀行股奪冠

金融股股利配發一直是眾多股民關心的事，目前公布股利的金控、銀行股當中，以京城銀（2809）的現金殖利率最高5.8%，其次為國票金（2889）5.2%，第三名為玉山金（2884）4.4%；股票股利以台企銀（2834）1.15元最高，聯邦銀（2838）0.7元次之，京城銀沒有股票股利，以現金配息為主。總股利（現金加股票）最多的是京城銀，總股利配發率以國票金奪冠，達168%。

玉山金公告股利派發，每股配發1.4元股利，其中現金股利1.2元創新高、股票股利0.2元，以當天收盤價27.25元計，現金殖利率為4.4％。今年起玉山金股利政策轉變，將拉高現金配發率至七成，但受惠其他權益回沖，以去年每股稅後純益1.41元計算，現金配發率達85％，總分配率則衝高至99％。

元大金（2885）去年全年稅後純益265.6億元，年增23.8%，每股稅後純益（EPS）2.09元。董事會通過去年盈餘分派，每股配發1.3元股利，其中現金股息每股1.1元，股票股利0.2元，總股利比上年度增加約36%，高於獲利成長幅度，股利配發率並回升到62%，以元大金收盤價30.4元計算，現金殖利率為3.6%。

國票金2023年稅後純益20億27萬元，每股稅後盈餘0.58元，較前一年成長55%，迴轉去年特別盈餘公積後，可分配盈餘33億6,792萬元。董事會通過每股配發0.976元股利，現金股利每股0.73元，股票股利每股0.246元，總配息率達168%。以今日收盤價13.9元計算，現金殖利率5.2％。

合庫金（5880）董事會決議2023年度盈餘分配，總股利共配發1元，包括現金股利0.65元、股票股利0.35元，以昨日收盤價26.2元計，現金殖利率約2.5％。以去年EPS 1.17元計，配發率達85%。

京城銀去年全年每股稅後純益（EPS）5.59元，董事會決議，去年盈餘分派每股配發現金股息3元，創下京城銀歷來配發股利的最高水準，股利配發率提高到約53%也是歷來最高，以29日收盤價51.6元估算，現金股息殖利率有5.8%。

台企銀連兩年獲利攀上百億元創新高，2023年累計稅後純益105.67億元，年增4.4%，每股稅後純益（EPS）1.29元。台企銀董事會通過分派現金股利0.2元，股票股利1.15元，合計1.35元，配發率超過100%。以29日收盤價16.15元估算，現金股利殖利率1.2%

遠東銀（2845）去年全年每股稅後純益（EPS）1.03元，去年盈餘分派每股股利1.012元，較去年度大增近1.5倍，其中現金股息與股票股利各為0.506元，股利配發率98%。以今日收盤價14.4元計算，現金殖利率3.5%。

台中銀（2812）去年全年每股稅後純益（EPS）1.31元，每股股利配發0.96元，其中現金股息為每股0.4元，股票股利為每股0.56元。股利配發率73%，以今日收盤價17.1元計算，現金殖利率2.3%。

聯邦銀去年全年稅後純益43.17億元，年增約22%，每股稅後純益（EPS）1.02元。董事會決議去年盈餘分派擬配發每股股利0.9元，比2022年度股利大增五成，其中，現金股息每股0.2元，股票股利0.7元，股利配發率超過88%。以今日收盤價15.25元計算，現金殖利率1.3%。