金價再創新高 這兩檔循環回收股盤中大漲

國際金價周四（28日）再創新高，紐約黃金現貨價格漲破每英兩2,200美元，超越上周紀錄，締造三年多來最佳單月表現。金價走勢帶動金益鼎（8390）、佳龍（9955）等貴金屬回收概念股股價上揚，金益鼎盤中向上衝高，漲幅逾6%，佳龍則跳空開高，不過隨即下滑至上漲4%附近震盪。

根據彭博資訊報價，紐約黃金現貨價格周四收盤上漲1.6%，報每英兩2,229.87美元。金價3月上漲超過9%，且連兩季上漲。道明證券大宗商品策略師Daniel Ghali表示，如果市場開始預期Fed降息幅度會更大，黃金可能會進一步上漲，另有分析師指出，全球地緣政治局勢緊張也使投資人買入黃金。

金益鼎從事廢棄物清除處理及貴金屬回收，將電子產業所產生之廢主機板、廢印刷電路板、廢電子零件、廢電鍍液等廢棄物，收集分類處理後，產生有價值的廢銅原料、廢鋁原料、廢金屬及貴金屬原料。金益鼎指出，以目前接單狀況來看，今年營運不會比去年差，西濱廠新廠擴廠預計今年第4季正式運轉，對營收貢獻將在2025年發酵。

金益鼎去年受惠於轉投資中台去年登錄興櫃後，股價上漲帶來的金融評價利益，2023全年歸屬母公司業主淨利5.34億元，年增68.9%，每股純益5.57元，創新高。2月營收2.52億元，月減25.45%，年增2.15%，累計前二月營收5.92億元，年增14.66%。