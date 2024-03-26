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投資級債券基金 單周迎來資金淨流入

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

美國聯準會維持當前政策利率，但對今年預估約會有三次的降息，債市資產多走揚。根據美銀引述EPFR統計顯示，過去一周投資級債券基金單周迎來約29.5億美元的淨流入，整體債券基金市場資金動較前一周有所降溫。

安聯投信表示，聯準會連續第五次會議按兵不動，從點陣圖來看對今年降息的預測仍維持約三次，並上調對美國2024年的核心通膨率以及GDP預期，市場情緒指標美國10年期公債過去一周下跌11個基點收在約4.20%左右，也使主要債券資產單周大多微幅收紅，並以可轉債為其中表現相對較佳者。

觀察聯準會最新利率政策，安聯投信表示，首先是聯準會上修美國經濟與通膨預估，且在上調對2024年GDP的預估同時也下調對失業率的預估，顯示在就業市場支撐經濟表現下，經濟硬著陸風險低；其次，強勁的就業市場需求雖讓通膨降幅低於預期，不過長期來看租金與服務類價格的壓力終將放緩，聯準會主席也表示雖疫情後供給端推升通膨，但目前此問題有所改善，故即使需求端上揚，也不太會讓通膨失控。

安聯投信表示，隨著通膨持續降溫，從點陣圖來看聯準會官員預估2024年可望降息約3碼，但何時降息仍未討論；此外，未來三年利率將朝向長期目標前進，但速度較去年底會議時預測得更慢一些；截至目前，仍預期聯準會今年降息幅度可能會在3-4碼左右。

來到債券投資，安聯投信表示，隨著央行有望於今年稍晚啟動降息，將會引導債券殖利率走低以及殖利率曲線陡峭化，不過因目前曲線仍為倒掛，中天期債券在可提供接近長天期債券收益率的同時，存續風險與波動度也較低，建議投資時仍應維持聚焦中天期債券；其次，因美歐央行降息時間點可能落在年中之後，上半年債市投資仍宜透過息收累積報酬，故可聚焦於具收益的信用債券，並維持在具較高信用評級者，布局時著重品質。

債券 美國聯準會

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