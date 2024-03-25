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盤中波動幅度加劇 安聯投信：AI、半導體主題方向不變

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，台股大致維持在基本面、多頭方向不變，但在短線站上重要關卡、漲多後的調節壓力，以及仍需要時間消化相對凌亂的籌碼等多重因素下，明顯加劇盤中波動幅度；不過在AI、半導體主題明確，基本面方向不變等大框架支撐下，多頭持續展現企圖心。

在市場關注的美國聯準會利率會議，安聯投信表示，聯準會（Fed）連續第五次按兵不動，符合市場預期，整體聲明和前次幾乎相同，顯示官員持續關注廣泛數據；在市場持續關注政策來到接近轉向之際，氛圍支撐風險性資產。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，2024年半導體循環復甦趨勢明確，利率環境將逐漸偏寬鬆，加上AI人工智慧帶動的成長動能，預期短期修正不影響台股長線多頭格局；在結構性成長推升台股評價下，AI仍是主流，面對第一季的波動拉回，反倒提供較佳布局機會。

就產業狀況而言，安聯投信台股團隊表示，除了有主要雲端服務供應商資本支出展望正向，AI軍備競賽持續，以科技半導體、硬體為主的台股成長動能啟動，評價面再往上提升空間可期之外；AI手機及AI個人電腦等仍需要醞釀，時序邁入下半年到2025年熱度可望逐漸提升。

安聯投信台股團隊表示，另方面，AI伺服器供應瓶頸預計5-6月可望緩解。散熱族群受惠資料中心對散熱效率需求提升，預計技術將從目前的「氣冷」升級至「液冷」；各大雲端服務商自研晶片需求帶動IC設計服務長期成長、AI加速光通訊基建升級趨勢等，都成為支撐台股的正向題材。

安聯投信台股團隊表示，近期美國主要雲端服務業者陸續召開法說，會中不約而同釋出今年將加大資本支出投資在AI相關，也讓市場先前擔憂AI投資僅是曇花一現的疑慮一掃而空，再搭配台灣相關供應鏈的伺服器專案營收有望陸續自今年第1季末開始認列，預期AI供應鏈至少在今年上半年仍是市場焦點，搭配半導體產業庫存落底後、景氣復甦的看法，預期將與AI硬體成為台股電子股投資主軸。

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