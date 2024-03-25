元大證券連九年榮獲 「財富管理大獎」最高榮耀

元大證券持續在2024年財訊財富管理大調查中蟬聯佳績，一舉拿下證券業「最佳財富管理」、「最佳服務」、「最佳業務團隊」、「最佳財富增值」、「最佳客戶推薦」、「最佳數位金融」、「最佳數位智能系統」及「最佳金融服務創新」等八項殊榮，持續為國內券商推動財富傳承並擴大專業服務領域展開新扉頁。元大證券秉持「以誠為本，以心待客」的核心價值，除了協助客戶資產穩定增值外，更重視風險控管，為客戶規劃最有利投資組合配置，致力成為客戶一生的資產管理顧問。

元大證券身為證券業財富管理龍頭，透過了解客戶需求及目的，發揮證券商所長，提供多樣化的金融商品及適切資產配置建議，以協助客戶規劃有利的投資組合配置；並為客戶監測市場風險，帶領客戶以穩健沉著的步伐，持之以恆的累積財富。面對2024年美國經濟持續溫和成長，元大證券認為投資人應該保有風險意識；除了台、美股外，看好正處於轉機階段且具發展潛力的日本股市。投資人可採股債搭配的財富管理組合，一方面把握日本股市的黃金十年，另一方面投資海外債來穩健鎖利，透過雙管齊下，協助客戶在瞬息萬變的市場實現財富增值。另外，在遇到商品價格波動及市場變化時，元大證券就會啟動客戶關懷機制，適時提醒客戶注意資產狀況，創造安心便利的投資環境。

透過專業評鑑機構獎項的肯定，證明元大證券在數位金融服務的創新，風險控管及資訊安全的嚴謹，均領先業界。以「投資先生APP」為例，除了透過AI與大數據運算優化平台流程動線，用直覺簡單的操作介面解決用戶痛點，並整合台股、美股、基金與海外債等商品，讓投資人可享受一站式的理財體驗。不僅如此，元大證券2023年8月率先推出元大FIDO資料共享暨身分認證系統，導入FIDO技術強化身分驗證機制，只要完成元大FIDO註冊，取得身分驗證與授權後，即可在「投資先生APP」資產總覽功能中，同時查閱元大集團內銀行、證券、人壽、期貨與投信等各項資產狀態與明細，幫助投資人掌握資產配置狀況。這些服務除了顯示出元大證券在數位金融科技的專業，也體現出元大證券在深耕普惠金融、推動數位金融創新上不遺餘力，期許能為所有投資人打造出溫暖便捷及完整的投資體驗。

元大證券深耕企業永續發展計畫，積極響應聯合國2050年達成淨零碳排目標，推動各項節能減碳具體措施、優化數位金融平台貼近用戶需求，持續發展具永續精神的商品與綠色金融服務流程，並將環境與社會風險評估納入投資篩選流程，鼓勵客戶重視ESG(環境、社會與公司治理)議題，進而共同實踐致力於扶助兒少、推廣法治教育、關懷經濟弱勢團體與提升醫療資源設備，打造永續發展的金融生態圈。