美光財報意外優於預期 台記憶體廠同樂 這檔盤中衝漲停

記憶體晶片大廠美光（Micron）本季營收展望優於預期，而且上季意外轉虧為盈，一甩連五季虧損頹勢，美光股價昨日盤後大漲，帶動今（21）日台記憶體廠勁揚，其中群聯（8299）盤中直衝漲停，改寫近16年新高。

美光股價在盤後大漲逾16％，至每股112.42美元，代表周四股價將創歷史新高，美光過去12個月股價漲幅已超過60%。台灣記憶體廠除群聯外，南亞科（2408）盤中大漲超過7%，華邦電（2344）上漲5%，威剛（3260）、晶豪科（3006）、旺宏（2337）、永崴投控（3712）等也有超過3%的漲幅。

受惠大型科技公司競相採用生成式AI，對高階記憶體晶片和其他先進半導體的需求激增，美光預估本季營收64億至68億美元，高於分析師平均預估的59.9億美元；剔除特定項目後的每股盈餘約45美分，遠高於市場預期的24美分。毛利率方面，美光預期本季經調整後毛利率為26.5%（加減1.5%），高於市場預估的20.8%。

美光上季經調整後每股盈餘42美分，意外轉虧為盈，原先市場預估上季虧損每股25美分。根據 LSEG 的數據，這是美光在連續五季虧損後首次獲利；上季營收58.2億美元，高於預期的53.5億美元。

AI晶片龍頭輝達（Nvidia）下一代H200繪圖處理器也選擇採用美光最新的 HBM3E。執行長梅羅塔在聲明中說：「在AI啟動的多年商機中，我們相信美光是半導體產業最大受惠者之一。」

梅羅塔說，HBM 的營收預料將提高美光本季的毛利率，他並重申該公司有望在2024財年從 HBM 中獲得數億美元的營收，雖然只占其總營收的一小部分，但占比正在提升。