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外資樂觀情境上看千元 台積電跳空開高市值重返20兆

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台積電為推升指數大漲的重要動能，早盤跳空以773元開出，上漲15元，市值重返20兆元，盤中漲幅逾2%，貢獻大盤指數逾百點。聯合報系資料照
台積電為推升指數大漲的重要動能，早盤跳空以773元開出，上漲15元，市值重返20兆元，盤中漲幅逾2%，貢獻大盤指數逾百點。聯合報系資料照

美股周三勁揚，台積電ADR上漲1.4%，收136.75美元，較台北交易溢價15%；台股今（21）日開高走高再衝上2萬點，台積電（2330）為推升指數大漲的重要動能，早盤跳空以773元開出，上漲15元，市值重返20兆元，盤中漲幅逾2%，貢獻大盤指數逾百點。

美股周三勁揚，道瓊工業指數上漲401.37點，漲幅1%，收39,512.13點；標普500指數上漲46.11點，漲幅0.9%，報收5,224.62點；那斯達克指數上漲202.62點，漲幅1.3%，收16,369.41點；三大指數都創歷史新高；費城半導體指數上漲1.6%。

台積電早盤以773元開出，上漲15元，股價一度衝高至777元，盤中漲幅逾2%，貢獻大盤指數超過150點。

多家外資給予台積電的目標價超過850元，目標價最高的是993元，最低則是850元；其中兩家的樂觀情境更是上看千元。

台積電 美股

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