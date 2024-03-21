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想要這三款熱門股東會紀念品 28日前要買進

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
創意或實用的股東會紀念品，頗受投資人歡迎。圖／本報系資料照片
創意或實用的股東會紀念品，頗受投資人歡迎。圖／本報系資料照片

即將進入股東會旺季，雖然現在發放股東會紀念品的公司減少，但仍有不少上市櫃公司以高CP值的股東會紀念品，與小股東們搏感情。國泰證券整理3月28日以前要買進才能兌換熱門紀念品的個股清單，以富彩（3714）、聯電（2303）、大魯閣（1432）三檔個股的股東會紀念品，討論度最高。

成為股東，才能領取股東會紀念品，因此想要領取股東會紀念品，要在最後過戶日前買進股票，才有參加股東會及領取紀念品的權利，而最後過戶日是股東會召開前60日，再加上台股T+2的交割日規定，因此要在股東會前62天買進，才有紀念品可領。

富彩的股東會紀念品是「黃阿瑪的後宮生活聯名帆布袋」，想要這款紀念品的投資人，要在21日以前買進富彩；聯電的股東會紀念品是「UMC X 咖波聯名限定永續隨行杯」，最後買進日為27日；大魯閣股東會紀念品為「總價值3600元抵用券」，最後買進日為28日。

除了超高討論度的三檔個股紀念品，還有東森（2614）的活絡豐盈精油洗髮露，想要就得在26日以前買進股票；中化（1701）紀念品是綠的抗菌組合，最後買進日為27日；中石化（1314）這次的紀念品是不鏽鋼單柄鍋，最後買進日也是27日；聯詠（3034）的紀念品是超商商品卡50元，最後買進日為28日。

個股 股東會紀念品

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