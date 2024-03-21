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2024年第2季投資策略 好事成雙、三路並進

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導
圖為台股示意圖。（本報系資料庫）
圖為台股示意圖。（本報系資料庫）

2024年以來全球股市氣勢如虹，美國經濟展現韌性，加上輝達、Meta 及亞馬遜財報及財測亮麗，激勵AI相關股票續領風騷；此外，中國人行將與房貸利率連動性較高的五年期利率由4.20%下調25個基本點至3.95%，中國兩會將今年度經濟成長目標設定於5%左右，增添股市樂觀氛圍。

惟美國通膨降速不如預期，遞延市場對聯準會降息時點的預期，美國十年期公債殖利率於2月22日升至4.32%後回落，今年以來仍上升27個基本點至4.1507%。統計今年以來全球股市上漲7.0%、優於全球新興股市2.7%漲幅，美股四大指數、歐股、日經225指數、台股及印度 Sensex 指數均改寫歷史新高，費城半導體指數、台股及日經225指數原幣累積漲幅介於11%~20%、格外亮眼；美債殖利率彈升壓抑債市表現，其中以美國非投資等級債上漲1%表現最佳。

富蘭克林證券投顧指出，國際貨幣基金一月上調今年全球經濟成長率預估至3.1%（原估為2.9%），2025年經濟成長率預估維持在3.2%，預期在生成式AI發展驅動下，將提振生產力並帶動更多產業增加AI投資，支撐景氣和企業獲利穩健增長。

另一方面，儘管全球通膨近期降速有些牛步但並未脫離放緩軌道，預期隨著更多數據出爐，主要央行貨幣政策將迎來重要轉折，包含美歐英央行降息路徑將更加明朗，日本央行將漸進式退出超寬鬆政策，各國貨幣政策正常化將為全球投資市場開啟新氣象，潛在風險則須留意高利率環境下的信用事件、選舉和地緣政治消息。

富蘭克林證券投顧表示，面臨AI創新驅動經濟及美歐央行將轉為寬鬆的投資環境，看好全球股債市第2季投資前景，但隨著股市屢創新高後震盪加大，債券殖利率隨著降息預期上下起伏，增添操作難度，建議投資人採取「好市成雙、三路並進」策略，掌握第2季行情。

「雙收益」資產首選靈活操作的美國平衡型基金及精選收益複合型債券基金，網羅高股利股票、債息收益及預先卡位降息後的潛在資本利得空間；股票部位看好「雙技創新」的科技及生技產業型基金，以及「亞洲雙強」的印度和日本股票型基金，掌握美亞區域的強勢主流。

另一方面，儘管今年以來美債殖利率反彈壓抑乾淨能源及基礎建設股票表現，無礙中長期投資前景，建議可透過大額定期定額方式長期投資全球氣候變遷及基礎建設股票型基金，參與全球朝2050淨零轉型邁進的投資契機。

日本央行 股票

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