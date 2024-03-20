整理包／NVIDIA GTC 黃仁勳挾指標新品來點將 受惠台廠名單大盤點

輝達（NVIDIA）AI年度盛會「GTC 2024」今（19）日美國登場，被稱為「AI教父」的創辦人黃仁勳，也現身公佈4項轟動全球的科技新亮點，包括「AI超級晶片 GB200 Grace Blackwell」、「AI車載平台 DRIVE Thor」、「人形機器人技術」、「運算式微影平台 導入半導體生產」等。隨著各式各樣的新品問世，也有不少大廠連帶受惠，並在市場上掀起一波熱潮，《經濟日報》也特地將以上這些亮點受惠股進行盤點，供讀者了解，快來看看吧！

一、AI超級晶片：

隨著黃仁勳19日正式公布旗下新品「GB200 Grace Blackwell 超級晶片」問世，市場也聚焦到有關製成的供應商，其中，該新品主要是採台積電5奈米系列的 N4P 製程，而每個 GPU 都含有2080億個晶體管，具有兩個光罩限制GPU 晶片，通過10 TB/秒的晶片到晶片鏈路，連接到單個統一的 GPU 上。

直接受惠：

製成供應商台積電（2330）、由於 CoWoS 封裝消耗顯著增加 ABF 基板消耗面積也擴增二倍，嘉惠日月光投控與欣興。

間接受惠（雲端服務）：

Blackwell 全球網路合作夥伴最快將在今年內，推出各種基於 Blackwell 的產品。其中，包括 AWS、Google Cloud、Microsoft Azure 和 Oracle Cloud Infrastructure 在內，都將成為首批提供 Blackwell 支援的執行個體的雲端服務供應商，而雲端合作夥伴計畫公司 Applied Digital、CoreWeave、Crusoe、IBM Cloud 和 Lambda 也將成為首批提供 Blackwell 實例的雲端服務業者。

Sovereign AI 雲端也將提供基於 Blackwell 的雲端服務和基礎設施，包括 Indosat Ooredoo Hutchinson、Nebius、Nexgen Cloud、Oracle EU Sovereign Cloud、Oracle 美國、英國和澳洲政府雲端、Scaleway、Singtel、Northern Data Group 的 Taiga Cloud、 Yotta Data Services 的 Shakti Cloud 和 YTL Power International。

受惠代工鏈：

台系AI伺服器供應鏈，包括鴻海（2317）旗下富士康、英業達（2356）、和碩（4938）、廣達（2382）旗下雲達、緯創（3231）及旗下緯穎（6669）；以及 Aivres、華擎、Rack、華碩、Eviden、思科、戴爾、惠普企業、聯想和超微等，等指標大廠，也都將推出各式各樣基於Blackwell 架構的全新伺服器。

二、AI車載平台 DRIVE Thor

輝達在 GTC 大會上宣布，推出最新基於 Blackwell 架構的AI車載平台 DRIVE Thor，且獲多家中國大陸車廠採用。

受惠股：

車廠比亞迪、昊鉑、小鵬汽車、以及指標廠聯發科（2454）在內。據悉，大陸車廠比亞迪將在 DRIVE Thor 上打造下一代電動車隊，另外，廣汽埃安旗下的高端豪華品牌車廠昊鉑，也宣布為下一代電動車選擇 DRIVE Thor。而小鵬汽車也將採用 DRIVE Thor 平台為下一代電動車隊的AI大腦。此外，聯發科去年5月就宣布與輝達聯手攻車用，開發整合輝達 GPU 小晶片（chiplet）的汽車系統單晶片，並搭載輝達的AI與繪圖運算IP。

三、人形機器人技術：

輝達（NVIDIA）宣布推出人形機器人計畫，預料將再度掀起全球機器人熱潮，黃仁勳強調，下一代機器人技術，可能會更類似人形，除了這次的人形機器人通用基礎模型「Project GR00T」外，輝達也公布一款基於 Thor 系統單晶片、用於人形機器人的新型電腦 Jetson Thor。

受惠股：

台廠包括鴻海（2317）集團旗下鴻準（2354）、廣達（2382）集團旗下廣明（6188），以及同時獲得鴻海、友達（2409）、廣達三大集團加持的凌華（6166）等，都早已總動員卡位機器人領域，全力出擊搶搭輝達引動的新一波機器人大商機。

四、運算式微影平台 導入半導體生產

輝達宣佈持續協助客戶將加速運算導入半導體生產中，對此，創辦人黃仁勳表示，運算式微影是晶片製造的基石，因此市場業者已決定將這套運算式微影平台投入生產，以加速製造並突破下一代先進半導體晶片的物理極限。

受惠股：

半導體大廠台積電（2330）與新思科技（Synopsys）已正式宣佈，將突破性的輝達運算式微影平台投入生產。台積電總裁魏哲家指出，公司與輝達合作，將 GPU 加速運算整合到公司工作流程中，從而實現效能大幅躍升、顯著提高生產率、縮短周期時間及降低功耗需求。台積電目前正在將 cuLitho 投入到公司的生產。

五、市場關注光收發模組、液體冷卻技術新商機

光收發模組受惠股：

近年光收發模組市場蓬勃，包括華星光（4979）、聯亞（3081）、統新（6426）、波若威（3163） 、聯鈞 （3450）、大山（1615）、建漢（3062）、前鼎（4908）、光聖（6442）等皆有所佈局，其中，華星光去年進入收割期，年營收突破13億元，令外界關注。

液體冷卻技術受惠股：

英業達（2356）原先就已經握有輝達（NVIDIA）AI伺服器液的冷專案大單，因此受到各界滿滿的關注；而緯穎（6669）長年耕耘雲端資料中心 IT 基礎設備，旗下「先進液冷技術」也成為各界關注焦點。廣達旗下