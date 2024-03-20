台積電持續供應輝達CoWoS需求 外資看好調升目標價至875元
台積電（2330）目標價上看800元以上的外資再添一家，外資瑞銀發布最新台積電個股報告指出，預期台積電在4月18日的法說會將會重申其銷售年增20%至25%的強勁成長展望，將其2024年與2025年的 EPS 上調至38.44元與47.25元，調高其目標價至875元，維持「買進」評等。
瑞銀表示，雖然智慧型手機（佔銷售額的35%）方面，iOS 表現持平，Android 補貨速度也有所放緩，但 HPC 隨著高級節點的遷移而逐漸接近銷售額的50%，可支持了其強勁增長。
主要驅動因素包括：
一、AI GPU 和 ASIC 的強勁成長，客戶將確保在2025年進一步提升產能
二、 2024年下半年 Apple 和 Android 的 3nm 產能成長以及2025年的AI領域之成長
三、HPC 產品的定價和和額外費用
四、外匯和電力成本可控。
瑞銀將台積電2024年資本支出維持在300億美元，並預計在2026年2奈米收入成長之前，2025年資本支出將成長 350億美元，並預期台積電在4月18日的法說會將會重申其銷售年增20%至25%的強勁成長展望，將其2024年與2025年的 EPS 從37.5元與46.16元上調至38.44元與47.25元，調高其目標價至875元，維持「買進」評等。
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