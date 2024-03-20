輝達掀人形機器人熱潮 台灣精銳、上銀股價翻揚

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在「GTC 2024」大會開幕演說最後，無預警宣布推出人形機器人計畫，並建立擁有生成式AI人形機器人的硬軟體平台，市場解讀輝達認為AI結合人形機器人的時代已至，帶動機械大廠台灣精銳（4583）20日盤中漲逾8%，亞德客-KY（1590）、上銀（2049）漲幅也有逾2%。

台灣精銳產品為超精密伺服系統專用的行星式齒輪減速機，也是台灣唯一能自主研發生產的廠商，目前，全球具備同樣關鍵技術能力的同業均為國外大廠，如德國 WlTTENSTEIN 及日本 Shimpo。

行星式齒輪減速機應用範圍廣泛涵蓋自動化設備、工具機及工業用機器人等，產業遍及半導體、面板、生技醫療、航太、電子及傳統產業。19日總經理郭崇哲在法說會上發表新產品伺服用零背隙撓性聯軸器。

上銀主要從事精密滾珠螺桿及線性傳動元件研發與製造，並布局單軸和多軸機器人，也深耕晶圓移載系統（EFEM）和晶圓機器人。亞德客-KY主要產品為執行元件、控制元件、氣源處理元件和線性滑軌，主要應用於各產業自動化設備機台，如：環保處理機械、建築機械、電子業之自動化裝配線及機械手臂。

台灣精銳今股價強勢上漲，盤中一度拉高至261元，漲幅逾8%，上銀、亞德客-KY也是向上衝高的表現，盤中漲幅逾2%。