聽新聞
test
0:00 / 0:00
不怕過年 全體證券商2月獲利繳出雙增成績單
不懼農曆年長假營業天數少威脅，券商2月獲利逆勢成長，繳出月增、年增的雙成長亮麗獲利。據臺灣證券交易所統計，2月全體證券商稅後淨利85.2億元，較上月成長8.19億元，約10.63%，亦較去年同期57.53億元成長48%；累計前二月全體證券商稅後淨利162.21億元，較去年同期成長60.7億元、約59.8%。
進一步看券商三大業務，經紀業務方面，2月大盤總成交值約5.065兆元，較上月減少23.97%，使證券商經紀手續費收入較上月衰退；自營方面，因2月台股勁揚，帶動證券評價利益較多，自營業務淨利較上月成長18.44億元、約73.26%；承銷業務方面，2月承銷業務淨利亦較上月成長0.36億元、約4.11%。
累計今年前二月證券商經紀手續費收入，因大盤總成交值增加而較去年同期成長；而自營證券評價利益較多，也帶動證券商自營業務淨利較去年同期成長24.17億元、約54.18%；另一方面，承銷業務淨利亦較去年同期成長7.24億元，幅度高達68.17%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言