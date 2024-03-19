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不怕過年 全體證券商2月獲利繳出雙增成績單

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導

不懼農曆年長假營業天數少威脅，券商2月獲利逆勢成長，繳出月增、年增的雙成長亮麗獲利。據臺灣證券交易所統計，2月全體證券商稅後淨利85.2億元，較上月成長8.19億元，約10.63%，亦較去年同期57.53億元成長48%；累計前二月全體證券商稅後淨利162.21億元，較去年同期成長60.7億元、約59.8%。

進一步看券商三大業務，經紀業務方面，2月大盤總成交值約5.065兆元，較上月減少23.97%，使證券商經紀手續費收入較上月衰退；自營方面，因2月台股勁揚，帶動證券評價利益較多，自營業務淨利較上月成長18.44億元、約73.26%；承銷業務方面，2月承銷業務淨利亦較上月成長0.36億元、約4.11%。

累計今年前二月證券商經紀手續費收入，因大盤總成交值增加而較去年同期成長；而自營證券評價利益較多，也帶動證券商自營業務淨利較去年同期成長24.17億元、約54.18%；另一方面，承銷業務淨利亦較去年同期成長7.24億元，幅度高達68.17%。

台股 證券商

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