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00940成分股大放異彩 投信將砸161億買長榮

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

元大台灣價值高息 (00940) 18日報請成立，預期實際規模將以1,750億元起跳，19日前十檔成分股中就有九檔上漲，其中漢唐漲停，中美晶、神基漲幅逾8%，先前下跌回檔的長榮漲幅超過7%，瑞儀也上漲逾5%。以成分股比重來看，投信將砸入161億買長榮，為買入金額第一名，其次是聯電，57.75億元，第三名為中美晶，預計買入56億元。

00940前十大成分股中除了聯發科以外，其餘皆上漲，其中五檔成分股漲幅超過半根停板，投信今大買279.76億，超過18日買超金額132.05億元逾兩倍，資金挹注力道強勁。

元大台灣價值高息18日公開揭露募資1,748.07億元，但由於市場申購況狀熱絡，且很多是新開戶，造成塞車、當機、提早停止申購事件頻傳，仍尚有部分交易進行對帳中，因此實際規模預期將以1,750億元起跳。

如以1,750億元金額及00940成分股比重來計算，投信將砸入161億元買長榮，聯電將買入57.75億，中美晶56億，神基、漢唐各54.25、52.5億元，群光、瑞儀、聯發科、鈊象、鈊普也需買入超過40億元。

投信買盤推升成分股股價往上墊高，也造成股價波動劇烈，漢唐3/13因連續三個營業日達本公司「公布注意交易資訊」標準，遭到處置，至3/27才會解除。在處置期間也出現連兩根跌停、再兩根漲停的現象。

00940前十大成分股依序是長榮（2603）9.2%、聯電（2303）3.3%、中美晶（5483）3.2%、神基（3005）3.1%、漢唐（2404）3.0%、群光（2385）2.8%、瑞儀（6176）2.7%、聯發科（2454）2.6%、鈊象（3293）2.5%、新普（6121）2.5%。

中美晶 長榮

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