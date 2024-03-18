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投信大買台股超過百億 買超最多竟是這檔ETF成分股

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導

台股18日反彈，台積電（2330）上演秒填息，助攻整體盤面上漲，大盤指數終場收在19,879.85點，上漲197.35點，漲幅1%，成交量4,201.25億元，三大法人買超49.63億元，其中投信買超132.05億元，買超聯電（2303）9,130張，為買超榜首。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超86.34億元，投信買超132.05億元，自營商買超（合計）3.92億元，其中自營商（自行買賣）買超13.63億元，自營商（避險）賣超9.7億元。

據統計，投信今日買超前十名的個股，依序是聯電、大聯大、鴻海、京元電子、英業達、聯強、日月光投控、和碩、東陽、文曄。

投信3月起連續買超聯電，加上今日買超9,130張，三月以來投信加碼總計82,841張，而外資則是呈現連續二日賣超，今日賣超16,794張，自營商則是與外資同步賣超932張；聯電今日以51.5元開低，盤中最低一度達51元，終場收51.8元，下跌0.1元，跌幅0.19%。

聯電去年第4季合併營收549.6億元 ，毛利率32.4%，營業利益率22.6%，歸屬母公司淨利132億元 ，每股純益1.06元；22/28奈米晶圓營收占比36%，達到歷史新高，晶圓製造產能利用率66%；去年全年每股純益4.93元。

據統計，投信今日賣超前十名的個股，依序是旺宏、遠東銀、中磊、遠百、智邦、華通、世紀鋼、技嘉、樺漢、元大台灣50。

聯電 自營商

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