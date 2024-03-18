2000億活水加持！00915、00919、00930老牌高股息ETF坐轎漲

統一台灣高息動能（00939）、元大台灣價值高息（00940）兩檔高股息 ETF 先後募集，為台股帶來超過2,000億元資金活水，而已掛牌的高股息 ETF，因為與兩檔成分股有部分重疊，已經掛牌的老高股息 ETF 大享「抬轎效應」，近期高股息 ETF 表現亮眼。

台股高股息 ETF 繼去年規模成長4,868億後，近期再掀高股息 ETF 熱潮。統計目前掛牌的17檔高股息，均有不少漲幅，攤開近一月表現來看，凱基優選高股息（00915）上漲16.0%均冠、群益台灣精選高息（00919）上漲15.3%、永豐 ESG 低碳高息（00930）上漲13.8%，而這三檔 ETF 與剛募集的00939、00940的十大成分股，分別有八檔、14檔及九檔重疊，包括長榮、聯發科、群光等，顯見在千億資金買盤將流入的情況下，不少投資人已搶先卡位，使得「抬轎效應」發酵，高股息 ETF 表現十分亮眼。

永豐 ESG 低碳高息 ETF 經理人張怡琳表示，美國公佈2月生產者物價指數（PPI）年增幅創下六個月來新高，顯示美國在對抗通膨仍具挑戰。台股方面，已來到相對高位，資金輪動加快，須慎防股市漲多後的修正。高股息 ETF 的成分股，能持續配發股利，代表營運相對穩健，因此可以透過高股息 ETF 來參與市場，相對較能抵禦市場波動。