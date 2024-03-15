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鴻海爆逾40萬張成交量收132元 成交量及值雙創歷史新高

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

鴻海（2317）在法說會後股價持續飆高，15日盤中最高曾衝達漲停133元，終場則是收在132元，上漲11元，漲幅9.09%，創下2021年3月以來高點，市值1兆8,299.15億元，超車聯發科（2454），登上台股第二高市值公司，成交量則是爆出40萬2,322張，成交值達526億元，雙雙創下歷史新高。

鴻海去年每股純益10.25元，鴻海董事會通過，去年度盈餘配發每股5.4元現金股利，董事長劉揚偉強調今年營運將顯著成長，上調今年營運展望，由先前預期的中性，轉為顯著成長。

鴻海飆上近3年高點，鴻海家族股同慶，AMAX-KY股價開低後翻紅，早盤以293元低盤開出，一度下滑至291.5元，隨後在買盤湧進下急拉翻紅，盤中衝上漲停327元鎖死到收盤，上漲29.5元，表現最驃悍。

鴻準（2354）也是大漲攻勢，早盤以55.5元開出後一度拉升至58元，終場收在55.6元，上漲3.53%；廣宇（2328）收4.12%；樺漢（6414）及瑞祺電通（6416）、天鈺（4961）等漲幅都超過3%；漲幅超過2%的有京鼎（3413）、陽程（3498）、乙盛-KY（5243）等。

漲停 鴻海

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