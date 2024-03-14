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股王世芯-KY終止連跌飆漲停 這些千金AI股同步大漲

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台股今（14）日震盪，再度朝2萬點叩關，領軍指標換人做，盤中由金融股、電器電纜、紡織、電機等擔綱多頭指標，另外，高價的千金AI股也是盤面上的亮點，由股王世芯-KY（3661）領軍，盤中衝達漲停3,750元，力旺（3529）、信驊（5274）、祥碩（5269）、M31（6643）、創意（3443）、譜瑞-KY（4966）等同步大漲。

台股早盤以19,920.63點開低，一度下滑至19,775.5點，高點則翻紅拉升至19,995.51點，企圖再叩關2萬點，大盤指數高低震盪220.01點，盤面上金融股成為多頭指標，傳產股包括電器電纜、紡織、電機、橡膠、生技等股都上漲超過1%。

台積電（2330）以平盤779元開出後一度下滑至770元，盤中翻紅，AI指標股緯創、廣達、技嘉、奇鋐、雙鴻、台光電等仍是下挫，反倒是高價的AI股表現亮眼，尤其是千金股的表現，由股王世芯-KY領軍上衝。

世芯-KY2月合併營收32.43億元，月減3.88%，年增110.83%，為單月第三高，歷年同期新高；累計今年前兩月合併營收66.18億元，年增108.75%；法人預估今年營收將可逐季走高，全年營運有機會續創歷史高峰。

世芯-KY在3月4日盤中一度衝達4,565元，創下歷史新高，之後卻是連續下跌，今日終止連跌，早盤以3,450元開出，盤中衝達漲停3,750元。

世芯-KY大漲，帶動千金AI股的攻勢，M31及譜瑞-KY盤中漲幅都超過5%，力旺重登股后，盤中漲幅逾4%、信驊及祥碩盤中上漲逾3%、創意盤中上漲逾2%。

AI 世芯

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