聚焦科技+高股息&主動式台股基金 復華台灣科技高股息基金4月22日開募
繼首檔鎖定高息電子股的復華台灣科技優息（00929）引領台股月配息ETF熱潮後，為提供投資人主動掌握台股多元趨勢科技商機，同時兼具累積長期資本利得，復華投信再推出，首檔聚焦高股息+電子股的主動式操作台股基金-復華台灣科技高股息基金，預計發行價為10元，並於4月22日起展開募集。
復華投信台股投研團隊表示，目前台股基本面健康發展且評價合理，後續仍具表現機會，透過經理人主動策略選股操作，同步掌握高股息、價值成長及轉機股等多元收益題材，進一步提升基金的資本利得與股息收入表現。
復華台灣科技高股息基金經理人楊聖民指出，主動式操作台股基金可依股市多空，主動調整持股比例；在多頭時期機動實現資本利得，以拉高因股價上漲被稀釋的配息率，空頭時降低持股，以減少資本損失，與被動式投資相較，更能靈活應對盤勢的類股輪動。
楊聖民指出，科技電子類股是台股最具競爭優勢的產業類別，長期報酬成長性佳，該基金操作參考指標是特選臺灣精英科技股息報酬指數，從市值前250大電子股篩選，預計持有具成長性科技高股息股票佔部位逾60%，再機動布局於轉機股、價值成長股，比重在40%以下。
復華投信指出，復華台灣科技高股息基金分為配息及不配息兩種級別，不配息將收益滾入再投入創造複利效果，同時免徵個人綜所稅及二代健保補充保費；配息級別將於基金成立滿2個月後，每月評估收益分配，預計第一次除息約在7月下旬、8月初入帳領息，適合存股及退休等有現金流需求族群。
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