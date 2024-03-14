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台企銀加發股利回饋股東 優於預期還省稅、殖利率衝9%

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
台企銀13日召開董事會決議去年盈餘分派每股配發1.35元股利，比去年每股純益1.29元還高，股利配發率高達104.6%。聯合報系資料照
台企銀13日召開董事會決議去年盈餘分派每股配發1.35元股利，比去年每股純益1.29元還高，股利配發率高達104.6%。聯合報系資料照

台企銀（2834）13日召開董事會決議去年盈餘分派每股配發1.35元股利，比去年每股純益（EPS）1.29元還高，股利配發率高達104.6%，超乎市場預期。台企銀大方配股利，除了回饋股東之外，還可以省下保留盈餘課稅稅金，以總股利與13日收盤價15.05元計算，總股利殖利率衝高到近9%。

台企銀高層主管指出，去年分派2022年盈餘因為投資評價未實現損失衝擊淨值項下其他權益減損達37億多元，因此導致股利大縮水，但2023年投資評價大幅回升，使得前一年度提列特別盈餘公積的部分今年可全數迴轉，挹注到可分配盈餘，加上保留盈餘課稅率高達5%，因此董事會決議為了回饋與補償股東，迴轉利益幾乎有大多數拿來發股利，僅保留約10多億元盈餘，如此也可省下保留盈餘課稅的稅金。

台企銀高層主管指出，保留盈餘課稅稅率高達5%不算輕，相當於每增加10億元保留盈餘就要交5,000萬元稅金，因此經過董事會討論，與其多繳稅不如多發股利給股東，因此股利配發率才會一舉衝高到超過百分百。

根據台企銀公告，以2023年當期獲利計算可分配盈餘再加計迴轉利益挹注，今年的可分配盈餘達到122.64億元，在大舉發放股利後，剩餘的未分配盈餘為11.64億元。

台企銀13日董事會決議配發每股1.35元股利，其中，每股現金股息翻倍為0.2元，股票股利則是高達1.15元，讓小股東、存股族不僅有更多現金股息可收，更可加速累積持有台企銀的股票數量，擴大投資資產部位，概算等於投資人若買進九張台企銀，股票股利合計就有一張台企銀股票。以台企銀13日收盤價15.05元計算，現金股息殖利率約1.32%，總股利殖利率則是逼近9%。

證券專家指出，不論是只看現金股息殖利率，還是以總股利計算股利殖利率，關鍵在於個股能否填權息，若完成填權息則殖利率才是真正的收益率，否則若是貼權貼息，那投資人實際的報酬率就要比估算的殖利率再打折，因此投資人若根據殖利率做投資決策，建議應同時觀察標的股歷年來的除權息行情走勢，以及基本面獲利展望是否穩健、正向。

台企銀 殖利率 股利

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