ETF太熱 金管會籲投資人盯成分股

近日多檔高股息ETF（指數股票型基金）申購熱到爆，元大投信募集的○○九四○更讓這一波ETF吸金潮來到最高點，除了有券商昨天公告暫停受理申購，元大投信也罕見主動發聲明提醒投資人冷靜。金管會呼籲，民眾投資ETF必須了解所追蹤的指數和成分股，特別是成分股會隨指數波動，投資人必須先做功課，而不是盲目投資。

金管會官員昨天表示，目前在投信業者發行ETF的管理上，已畫出檢視業者與網紅合作產品節目的內容、禁止業者揭露年化配息率、要求業者必須明確揭露配息的成分來源、以及提醒投資人要充分了解該ETF所追蹤指數及指數成分股等資訊。

元大發行的這檔○○九四○募集日期為三月十一至十五日，由於民眾申購踴躍，玉山證券昨天上午公告暫停受理申購作業，富邦證券昨天下午也公告即使已完成開戶申請，但風險評核時間要五個工作日，可能影響申購進度。券商指出，連日來券商、銀行等銷售通路為客戶打單已打到手軟，必須加班到深夜，但很多根本來不及消化，為避免單子趕不完引起客訴，分別發出公告。

針對這波ETF投資熱，國泰金控投資長程淑芬昨天說，台股的當沖比率太高，以及太大量的資金投入被動式投資（ETF），導致大量的資金集中投入在某些個股，是較須注意的問題，因此，投資人要研判ETF的成分股是否被過度投資，否則會有集中度風險，一旦市場出現轉折時，沒做功課的投資人可能會受傷。

至於ETF做功課方式，程淑芬建議有四大面向可以觀察，一是看持股的集中度；二是看一半以上的成分股其成交量或總市值是否太大；三是即使成交量、市值雖不大，卻大幅波動，導致基本面更容易有波動；四是未來的前景。

由於現在某些股票本益比太高，程淑芬認為可看長期穩健的「價值型股票」，最好是長期穩定，沒有漲太多的個股；她也建議投資人，投資急不來，要賺用功的錢。程淑芬說，對ETF不能一概而論，因為每檔ETF的風險設計、選股條件不一樣，因此要看組成的成分股；此外，市場上很多ETF集中在某些題材的股票，結果反而使不少中型公司被忽視，沒有得到青睞。

發行○○九四○的元大投信昨也發出聲明，表示未對個人動用定存資金、申請貸款投資等決策提供任何建議。此外，並提醒投資人這檔ETF的重點在於中長期存股領息，來進行指數化紀律投資，投資人應以此作為投資評估，而非想短期賺價差。