2萬點得而復失 緯創重挫外這幾檔AI股也拖累大盤表現

台股13日再衝關2萬點，早盤一度衝達20,112.81點，創下歷史新高，主要由台積電（2330）、鴻海等權值股領軍衝鋒，但是，即使輝達（Nvidia）大漲，但台股多檔AI指標股卻是開高走低，拖累大盤表現，緯創重挫之外，廣達、英業達、台光電、晟銘電等也都大跌。

台股早盤以20,024.83點開出，一舉衝上2萬點，盤中高點曾衝達20,112.81點，上漲198.26點，低點曾翻黑至19,866.73點，下跌47.82點，高低點震盪246.08點，振幅達1.23%，終場收在19,928.51點，上漲13.96點，創收盤歷史新高。

台積電為盤面上的領攻指標，股價以785元開高，終場收在779元，上漲9元，漲幅1.16%，貢獻大盤指數約74點，另外，鴻海也持續上漲，以120.5元收盤，上漲1.5元，漲幅1.26%，貢獻大盤指數約6點，中信金、長榮、華城等也是上漲表現。

但是，多檔AI股卻是大跌，輝達周二大漲，AI指標股緯創卻是開高走低，終場收在116.5元，下跌6元，跌幅4.89%，緯穎收跌4.31%，緯軟收跌2.01%；另外，技嘉收328元，下跌27元，跌幅7.6%；晟銘電、台光電跌停作收；營邦、迎廣、金像電、建準等跌幅都超過5%；廣達、仁寶、光寶科等也收黑。