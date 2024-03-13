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比特幣不斷創高 台板卡廠同樂 這檔盤中直衝漲停

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導

大筆資金流入加密貨幣，推動比特幣價格不斷創下新高，而台灣相關概念股同樣受到帶動，股價表現亮眼，其中青雲（5386）今（13）日衝上漲停86.7元，股價創下逾3年新高，其餘麗臺（2465）、利機（3444）、微星（2377）等也都有不錯的表現。

比特幣五天內第三次刷新歷史高點紀錄，周二一度觸及創新高的72,968美元，稍後價格回落到70,000美元以下，接著又上攻，報71,432.60美元。

根據 CoinShares 的數據，上周流入加密資產的資金達到前所未見的27億美元，大部分投向了比特幣。今年來，比特幣和加密貨幣和一個追蹤100種最大加密貨幣的指標雙雙上漲了大約70%。

1月11日，現貨比特幣 ETF 在美國成功推出，是近期行情的關鍵驅動因素。貝萊德和富達投資等公司的 ETF 迄今已吸引到中約100億美元的資金淨流入。在英國，倫敦證券交易所表示，將接受比特幣和以太幣的指數投資證券（ETN）的上市申請。泰國證券監管機構則有意將向散戶開放海外加密貨幣 ETF。

一些評論員認為，比特幣還有進一步上漲的空間。IG Australia Pty 市場分析師 Tony Sycamore 撰寫研究報告說，比特幣「下滑時可望獲得有力支撐，主要來自那些正在建倉以備未來幾個月漲向80,000美元的人」。Fairlead Strategies 技術分析師 Katie Stockton 也認為，80,000美元指日可待。

加密貨幣 比特幣

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