快訊

鴻海爆量點火、散熱族群強勢 台股上漲188點收19,914點 台積電漲4元

惡保母虐死1歲男童…友人不忍公布LINE對話紀錄：社工真的有訪視？

力積電技轉晶圓製造為何選印度？一表看台科技業布局

投信、自營商押寶法說行情 緯創明將釋出最新 AI 展望

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
緯創新竹總部。記者吳康瑋／攝影
緯創新竹總部。記者吳康瑋／攝影

AI人工智慧話題不斷，代工大廠緯創（3231）將於明（13）日召開法說會，由經營高層現身釋出最新產業市況及營運展望，並將說明團隊在AI方面的各項布局情況，吸引外界關注。投信、自營商也紛紛押寶法說會行情，昨日同步自賣轉買，各自買超2,318張、4,900張，三大法人合計買超6,961張，截至目前已連2日買超。今（12）日股價以122元開出，隨即獲買盤進駐，盤中最高漲至123元、上漲2元、漲幅達1.65%。

緯創被外界視為2024年AI伺服器市場的最大贏家，而股價也自去年3月33.95元起漲，一路走高，至今漲幅已達262.29%，相當驚人，而大摩今年初所出具的報告中，也將緯創目標價訂在136元，而在緯創日前公布其去年損益之後，更有多家外資跟著將評等提升，包括瑞銀UBS也跟著喊買，並給出140元的目標價。

對此，緯創將於明（13）日舉行法說會，並釋出最新AI市況，而昨（11）日股價收在121 元，成功站上所有均線，而今（12）日盤中雖一度翻黑，不過受到買盤持續加持順利回升，而目前持續在平盤附近震盪，全力朝站穩所有均線努力。而緯創旗下伺服器子公司緯穎（6669）目前手上的AI伺服器業務，仍以客戶端的ASIC專案為主，營收比重繼去年第四季拉升至20％後，今年可望進一步推升。

緯創新竹全球營運總部即將於第3季完工，該廠未來主要將負責AI等最新技術的營運及發展，將涵蓋內容包括AI人工智慧和5G通信網路的研發中心及智慧工廠，未來緯創所有最先進、最高階產品都慧遊這裡來研發製造，配合在竹科、湖口的各廠區，一起擴大產值和就業機會，期待與AI智慧園區其他廠商共同合作，把新竹縣打造為AI智慧城市。

緯創。記者吳康瑋／攝影
緯創。記者吳康瑋／攝影
緯創新竹總部。記者吳康瑋／攝影
緯創新竹總部。記者吳康瑋／攝影

AI 緯創

延伸閱讀

上市櫃2月營收有驚喜…年比意外正成長 Q1有望突破9兆元

台股五族群擁題材 逆勢強彈

台股下跌59點投信連買 三大法人賣超33.85億元

台積電新廠效益來了！台鏈AI四天王隔空受惠 有望「這時」起漲

相關新聞

買低波動的高股息ETF…領息為主價差不重要！ 專家：更建議認真考慮直接買債券

許多人想透過高股息ETF領到超過5%的配息，但又怕股價波動大，怕會賺了股息賠了價差，於是考慮找股價低波動的高股息ETF...

投信、自營商押寶法說行情 緯創明將釋出最新 AI 展望

AI人工智慧話題不斷，代工大廠緯創（3231）將於明（13）日召開法說會，由經營高層現身釋出最新產業市況及營運展望，並將...

鴻海領軍衝鋒、飆2年多新高！這幾檔「家族股」表態跟漲

鴻海（2317）本周將舉辦法說會，三大法人同步買超，推升股價今（12）日進一步大漲，盤中衝達119元，創2021年7月以...

奇鋐獲外資按讚 目標價升至750元 股價衝逾半根漲停

奇鋐（3017）獲外資摩根大通（小摩）看好，認為隨著產業結構趨勢的發展，有望可其帶來更多的市占率成長潛力之競爭優勢，並認...

鴻海接單+法說會雙題材撐腰大漲 網齊喊要漲停了嗎？

鴻海（2317）法說會將在本周四登場，將公布去年財報及今年展望，法人看好鴻海集團強攻AI伺服器，有助進一步挹注營運表現，...

汽車族群轉強 2024車市將溫和成長、台 AM 市場展望佳

汽車、車用零組件相關族群今（12）日集體表現強勢，包括耿鼎（1524）、帝寶（6605）、永彰（4523）等攻上漲停板，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。