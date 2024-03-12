投信、自營商押寶法說行情 緯創明將釋出最新 AI 展望

AI人工智慧話題不斷，代工大廠緯創（3231）將於明（13）日召開法說會，由經營高層現身釋出最新產業市況及營運展望，並將說明團隊在AI方面的各項布局情況，吸引外界關注。投信、自營商也紛紛押寶法說會行情，昨日同步自賣轉買，各自買超2,318張、4,900張，三大法人合計買超6,961張，截至目前已連2日買超。今（12）日股價以122元開出，隨即獲買盤進駐，盤中最高漲至123元、上漲2元、漲幅達1.65%。

緯創被外界視為2024年AI伺服器市場的最大贏家，而股價也自去年3月33.95元起漲，一路走高，至今漲幅已達262.29%，相當驚人，而大摩今年初所出具的報告中，也將緯創目標價訂在136元，而在緯創日前公布其去年損益之後，更有多家外資跟著將評等提升，包括瑞銀UBS也跟著喊買，並給出140元的目標價。

對此，緯創將於明（13）日舉行法說會，並釋出最新AI市況，而昨（11）日股價收在121 元，成功站上所有均線，而今（12）日盤中雖一度翻黑，不過受到買盤持續加持順利回升，而目前持續在平盤附近震盪，全力朝站穩所有均線努力。而緯創旗下伺服器子公司緯穎（6669）目前手上的AI伺服器業務，仍以客戶端的ASIC專案為主，營收比重繼去年第四季拉升至20％後，今年可望進一步推升。